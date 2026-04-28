خبير يكشف عن تحولات في السياسة الأمريكية وسط تحديات داخلية وخارجية متصاعدة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
16:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:39 GMT
11 د
خبير يكشف عن تحولات في السياسة الأمريكية وسط تحديات داخلية وخارجية متصاعدة
خبير يكشف عن تحولات في السياسة الأمريكية وسط تحديات داخلية وخارجية متصاعدة
سبوتنيك عربي
اعتبر الكاتب الروسي ألكسندر ياكوفينكو أن الولايات المتحدة تجد نفسها اليوم في "فخ" معقّد في ملف إيران، ليس فقط نتيجة ضغوط إسرائيل أو سياسات دونالد ترامب، بل... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T07:52+0000
2026-04-28T07:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
وأشار ياكوفينكو، إلى أن هذا المسار يهدد بتآكل الفوارق بين الدورين الأمريكي والإسرائيلي، بحيث تخاطر الولايات المتحدة بفقدان مكانتها كقوة عالمية كبرى إذا تبنّت نهجًا مشابهًا في إدارة الصراعات، خاصة في الشرق الأوسط.وأوضح ياكوفينكو في مقال كتبه لـ"سبوتنيك"، أن المواجهة غير المباشرة مع إيران، وخاصة مع الحرس الثوري الإيراني، تضع واشنطن أمام معادلة صعبة، إذ تجد نفسها مضطرة للتعامل مع طرف صنفته سابقًا كمنظمة إرهابية، في وقت يسعى هذا الطرف إلى استثمار اللحظة لإضعاف النفوذ الأمريكي عالميًا.وفي السياق ذاته، يلفت إلى أن التحولات في سوق الطاقة، مثل توجه الصين لشراء النفط بعملتها المحلية، وتزايد الضغوط على دول الخليج، قد تسرّع من تراجع الهيمنة المالية الأمريكية.كما حذر ياكوفينكو، من أن استمرار التوترات قد يدفع حلفاء واشنطن، مثل الإمارات العربية المتحدة، إلى إعادة تموضع استراتيجي نحو قوى أخرى، ما يعمّق عزلة الولايات المتحدة.ويرى ياكوفينكو، أن كلا الخيارين يحمل تبعات استراتيجية عميقة، تتعلق بمصداقية الولايات المتحدة وقدرتها على الحفاظ على موقعها القيادي عالميًا.وفي بعد أوسع، ينتقد ياكوفينكو ما يصفه بالنزعة "المسيحانية" في السياسة الأمريكية، التي تبرر استخدام القوة تحت شعار "السلام من خلال القوة"، محذرًا من أن هذا النهج قد يقود إلى صدام حضاري واسع، خاصة مع صعود نماذج جديدة للقوة العالمية.وخلص ياكوفينكو إلى أن الولايات المتحدة تقف عند مفترق طرق تاريخي: إما الاستمرار في محاولة فرض هيمنة عالمية متآكلة، أو التكيف مع نظام دولي متعدد الأقطاب قائم على التنافس والتوازن. ويرى أن الأزمة مع إيران قد تكون العامل الحاسم الذي سيدفع النخب الأمريكية إلى إعادة تقييم استراتيجيتها، في لحظة يعتبرها اختبارًا حقيقيًا لمستقبل النظام العالمي.
خبير يكشف عن تحولات في السياسة الأمريكية وسط تحديات داخلية وخارجية متصاعدة

اعتبر الكاتب الروسي ألكسندر ياكوفينكو أن الولايات المتحدة تجد نفسها اليوم في "فخ" معقّد في ملف إيران، ليس فقط نتيجة ضغوط إسرائيل أو سياسات دونالد ترامب، بل بسبب التشابك العميق بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وما رافقه من تحولات أيديولوجية داخل واشنطن خلال العقد الأخير.
وأشار ياكوفينكو، إلى أن هذا المسار يهدد بتآكل الفوارق بين الدورين الأمريكي والإسرائيلي، بحيث تخاطر الولايات المتحدة بفقدان مكانتها كقوة عالمية كبرى إذا تبنّت نهجًا مشابهًا في إدارة الصراعات، خاصة في الشرق الأوسط.
وأوضح ياكوفينكو في مقال كتبه لـ"سبوتنيك"، أن المواجهة غير المباشرة مع إيران، وخاصة مع الحرس الثوري الإيراني، تضع واشنطن أمام معادلة صعبة، إذ تجد نفسها مضطرة للتعامل مع طرف صنفته سابقًا كمنظمة إرهابية، في وقت يسعى هذا الطرف إلى استثمار اللحظة لإضعاف النفوذ الأمريكي عالميًا.
ويشبّه الكاتب الوضع الحالي بسيناريو تاريخي يعيد إلى الأذهان أزمات سبعينيات القرن الماضي، حين استخدمت الولايات المتحدة أزمة النفط لترسيخ نظام “البترودولار”، محذرًا من أن إغلاق مضيق هرمز قد يشكل ضربة قاسية لهذا النظام ويقود إلى ركود اقتصادي عالمي.
وفي السياق ذاته، يلفت إلى أن التحولات في سوق الطاقة، مثل توجه الصين لشراء النفط بعملتها المحلية، وتزايد الضغوط على دول الخليج، قد تسرّع من تراجع الهيمنة المالية الأمريكية.
كما حذر ياكوفينكو، من أن استمرار التوترات قد يدفع حلفاء واشنطن، مثل الإمارات العربية المتحدة، إلى إعادة تموضع استراتيجي نحو قوى أخرى، ما يعمّق عزلة الولايات المتحدة.

ويطرح الكاتب خيارين أساسيين أمام واشنطن: إما التصعيد العسكري الحاسم ضد إيران، مع ما يحمله ذلك من مخاطر كبرى، أو القبول بتسوية تفرضها طهران والانسحاب التدريجي من المنطقة.

ويرى ياكوفينكو، أن كلا الخيارين يحمل تبعات استراتيجية عميقة، تتعلق بمصداقية الولايات المتحدة وقدرتها على الحفاظ على موقعها القيادي عالميًا.
وفي بعد أوسع، ينتقد ياكوفينكو ما يصفه بالنزعة “المسيحانية” في السياسة الأمريكية، التي تبرر استخدام القوة تحت شعار "السلام من خلال القوة"، محذرًا من أن هذا النهج قد يقود إلى صدام حضاري واسع، خاصة مع صعود نماذج جديدة للقوة العالمية.
كما يشير إلى دور شركات التكنولوجيا الكبرى في التأثير على القرار السياسي، وما يحمله ذلك من مخاطر تتعلق بتغوّل “دولة الشركات” وتراجع القيم التقليدية.
وخلص ياكوفينكو إلى أن الولايات المتحدة تقف عند مفترق طرق تاريخي: إما الاستمرار في محاولة فرض هيمنة عالمية متآكلة، أو التكيف مع نظام دولي متعدد الأقطاب قائم على التنافس والتوازن. ويرى أن الأزمة مع إيران قد تكون العامل الحاسم الذي سيدفع النخب الأمريكية إلى إعادة تقييم استراتيجيتها، في لحظة يعتبرها اختبارًا حقيقيًا لمستقبل النظام العالمي.
