خبير يكشف عن تحولات في السياسة الأمريكية وسط تحديات داخلية وخارجية متصاعدة

اعتبر الكاتب الروسي ألكسندر ياكوفينكو أن الولايات المتحدة تجد نفسها اليوم في "فخ" معقّد في ملف إيران، ليس فقط نتيجة ضغوط إسرائيل أو سياسات دونالد ترامب

2026-04-28T07:52+0000

وأشار ياكوفينكو، إلى أن هذا المسار يهدد بتآكل الفوارق بين الدورين الأمريكي والإسرائيلي، بحيث تخاطر الولايات المتحدة بفقدان مكانتها كقوة عالمية كبرى إذا تبنّت نهجًا مشابهًا في إدارة الصراعات، خاصة في الشرق الأوسط.وأوضح ياكوفينكو في مقال كتبه لـ"سبوتنيك"، أن المواجهة غير المباشرة مع إيران، وخاصة مع الحرس الثوري الإيراني، تضع واشنطن أمام معادلة صعبة، إذ تجد نفسها مضطرة للتعامل مع طرف صنفته سابقًا كمنظمة إرهابية، في وقت يسعى هذا الطرف إلى استثمار اللحظة لإضعاف النفوذ الأمريكي عالميًا.وفي السياق ذاته، يلفت إلى أن التحولات في سوق الطاقة، مثل توجه الصين لشراء النفط بعملتها المحلية، وتزايد الضغوط على دول الخليج، قد تسرّع من تراجع الهيمنة المالية الأمريكية.كما حذر ياكوفينكو، من أن استمرار التوترات قد يدفع حلفاء واشنطن، مثل الإمارات العربية المتحدة، إلى إعادة تموضع استراتيجي نحو قوى أخرى، ما يعمّق عزلة الولايات المتحدة.ويرى ياكوفينكو، أن كلا الخيارين يحمل تبعات استراتيجية عميقة، تتعلق بمصداقية الولايات المتحدة وقدرتها على الحفاظ على موقعها القيادي عالميًا.وفي بعد أوسع، ينتقد ياكوفينكو ما يصفه بالنزعة “المسيحانية” في السياسة الأمريكية، التي تبرر استخدام القوة تحت شعار "السلام من خلال القوة"، محذرًا من أن هذا النهج قد يقود إلى صدام حضاري واسع، خاصة مع صعود نماذج جديدة للقوة العالمية.وخلص ياكوفينكو إلى أن الولايات المتحدة تقف عند مفترق طرق تاريخي: إما الاستمرار في محاولة فرض هيمنة عالمية متآكلة، أو التكيف مع نظام دولي متعدد الأقطاب قائم على التنافس والتوازن. ويرى أن الأزمة مع إيران قد تكون العامل الحاسم الذي سيدفع النخب الأمريكية إلى إعادة تقييم استراتيجيتها، في لحظة يعتبرها اختبارًا حقيقيًا لمستقبل النظام العالمي.بوتين: الغرب يفقد موقعه القيادي في العالم ليحل محله الجنوب العالمي

https://sarabic.ae/20260206/ميدفيديف-يعلق-على-تصريح-واشنطن-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-1110060944.html

