بوتين: الغرب يفقد موقعه القيادي في العالم ليحل محله الجنوب العالمي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الغرب يفقد موقعه القيادي في العالم، ويتراجع أمام دول الجنوب العالمي.
2026-04-28T08:25+0000
07:24 GMT 28.04.2026 (تم التحديث: 08:25 GMT 28.04.2026)
وقال بوتين في كلمة مصورة أمام المشاركين في منتدى الحوار المفتوح: "إن المناهج السابقة والمعايير والقواعد الراسخة في الحياة التجارية والعلاقات الدولية تفقد صلاحيتها تدريجياً، بسبب تصرفات الدول الغربية التي تفقد مواقعها القيادية وتفسح المجال أمام مراكز نمو جديدة، وهي دول الجنوب العالمي .
وأضاف الرئيس بوتين: "لا يمكن لأي دولة أن تتطور بمفردها على حساب دول أخرى أو من خلال الإضرار بها".
وأردف بوتين: "تُظهر أحداث السنوات الأخيرة أن جميع عناصر النمو العالمي، من الاقتصاد والمالية إلى التكنولوجيا والديموغرافيا، تتغير بشكل لا رجعة فيه".
وأضاف: "لن يكون نموذج التنمية العالمي مستداماً وعادلا إلا إذا استند إلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل، والأخذ في الاعتبار مصالح جميع الدول. ويُعد منتدى الحوار المفتوح مساهما في صياغة هذا النموذج"، واصفا المنتدى بأنه مساحة للتواصل المهني "دون فرض وجهات نظر"، مشيرا إلى أن "هذه المنصة تبدأ فيها الأفكار المثيرة للاهتمام والواعدة رحلتها نحو التحقيق".
وبين الرئيس بوتين أنه من "المهم تركيز منصة التنمية العالمية
بأكملها على ضمان أن يكون لكل شخص، في أي مكان على وجه الأرض، الحق في مستقبل ناجح. يمكنه اختيار مساره الخاص وتنفيذه خطوة بخطوة".
ويستضيف المركز الوطني الروسي في موسكو فعاليات الحوار المفتوح الثاني بعنوان "مستقبل العالم: منصة جديدة للنمو العالمي"، بمشاركة خبراء وباحثين من أكثر من 40 دولة.
ويتضمن برنامج الحوار محاضرات لخبراء دوليين، وعرض أفكار المشاركين، إلى جانب جلسات تفاعلية لتبادل الخبرات ونقاشات موسعة حول آفاق الاقتصاد العالمي والتحولات الجارية فيه
