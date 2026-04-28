https://sarabic.ae/20260428/بوتين-الغرب-يفقد-موقعه-القيادي-في-العالم-ليحل-محله-الجنوب-العالمي-1112933288.html

بوتين: الغرب يفقد موقعه القيادي في العالم ليحل محله الجنوب العالمي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الغرب يفقد موقعه القيادي في العالم، ويتراجع أمام دول الجنوب العالمي. 28.04.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/16/1112784090_0:0:2893:1628_1920x0_80_0_0_ccc63c35f91d31f58847c26a7ec75120.jpg

وقال بوتين في كلمة مصورة أمام المشاركين في منتدى الحوار المفتوح: "إن المناهج السابقة والمعايير والقواعد الراسخة في الحياة التجارية والعلاقات الدولية تفقد صلاحيتها تدريجياً، بسبب تصرفات الدول الغربية التي تفقد مواقعها القيادية وتفسح المجال أمام مراكز نمو جديدة، وهي دول الجنوب العالمي .وأردف بوتين: "تُظهر أحداث السنوات الأخيرة أن جميع عناصر النمو العالمي، من الاقتصاد والمالية إلى التكنولوجيا والديموغرافيا، تتغير بشكل لا رجعة فيه".وبين الرئيس بوتين أنه من "المهم تركيز منصة التنمية العالمية بأكملها على ضمان أن يكون لكل شخص، في أي مكان على وجه الأرض، الحق في مستقبل ناجح. يمكنه اختيار مساره الخاص وتنفيذه خطوة بخطوة".ويستضيف المركز الوطني الروسي في موسكو فعاليات الحوار المفتوح الثاني بعنوان "مستقبل العالم: منصة جديدة للنمو العالمي"، بمشاركة خبراء وباحثين من أكثر من 40 دولة.ويتضمن برنامج الحوار محاضرات لخبراء دوليين، وعرض أفكار المشاركين، إلى جانب جلسات تفاعلية لتبادل الخبرات ونقاشات موسعة حول آفاق الاقتصاد العالمي والتحولات الجارية فيه.

سبوتنيك عربي

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

