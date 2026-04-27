بوتين: الرغبة في الدفاع عن الوطن الأم وحبه هما فوق كل شيء بالنسبة للروس

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الرغبة في الدفاع عن الوطن وحبه أمران أساسيان لدى الروس، مشيرًا إلى أن الشعب الروسي قد رد بحزم ووحدة على... 27.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-27T11:41+0000

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس المشرعين الروسي في مدينة سان بطرسبورغ: "بالنسبة لنا، حب الوطن والرغبة في الدفاع عنه أمران أساسيان".وأوضح بوتين أن دعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة لن يتوقف، وقال: "في العام الماضي وحده، تم اعتماد قوانين جديدة تتعلق بالتعليم المجاني، وتأجيل سداد القروض، والإعفاء من بعض الرسوم والضرائب، وتسهيل الحصول على عقود الضمان الاجتماعي، بما في ذلك لمن يبدأون أعمالهم الخاصة بعد إتمام الخدمة العسكرية. ولا شك أن هذا العمل يجب ألا يتوقف أو يتعثر".وأكد بوتين على ضرورة وصول الاقتصاد الروسي إلى معدلات نمو مستدامة وبوتيرة أعلى، وقال: "أطلب منكم دعم جهود الحكومة وتقديم مقترحاتكم بشأن حوافز النمو الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مستدامة وأعلى".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمة في اجتماع مجلس المشرعين، وعقد الاجتماع، كالمعتاد، في قصر تاوريد في مدينة سان بطرسبورغ، ويعقد هذا الاجتماع السنوي بالتزامن مع يوم البرلمانية الروسية، الذي يحتفل به في روسيا في 27 أبريل/نيسان.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوتين، اليوم الاثنين، في اجتماع مجلس المشرعين الذي عقد في قصر تافريدا في مدينة سان بطرسبورغ، بالتزامن مع يوم البرلمانية الروسية الذي يحتفل به في 27 أبريل من كل عام.الكرملين: بوتين يلتقي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مدينة سان بطرسبورغعراقجي يصل إلى سان بطرسبورغ لإجراء محادثات مع الرئيس بوتين... فيديو

https://sarabic.ae/20260427/الكرملين-بوتين-يلتقي-بوزير-الخارجية-الإيراني-عباس-عراقجي-في-مدينة-سان-بطرسبورغ-1112908363.html

