بوتين: الرغبة في الدفاع عن الوطن الأم وحبه هما فوق كل شيء بالنسبة للروس
بوتين: الرغبة في الدفاع عن الوطن الأم وحبه هما فوق كل شيء بالنسبة للروس
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الرغبة في الدفاع عن الوطن وحبه أمران أساسيان لدى الروس، مشيرًا إلى أن الشعب الروسي قد رد بحزم ووحدة على...
2026-04-27T11:41+0000
2026-04-27T11:41+0000
2026-04-27T11:47+0000
روسيا
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس المشرعين الروسي في مدينة سان بطرسبورغ: "بالنسبة لنا، حب الوطن والرغبة في الدفاع عنه أمران أساسيان".وأوضح بوتين أن دعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة لن يتوقف، وقال: "في العام الماضي وحده، تم اعتماد قوانين جديدة تتعلق بالتعليم المجاني، وتأجيل سداد القروض، والإعفاء من بعض الرسوم والضرائب، وتسهيل الحصول على عقود الضمان الاجتماعي، بما في ذلك لمن يبدأون أعمالهم الخاصة بعد إتمام الخدمة العسكرية. ولا شك أن هذا العمل يجب ألا يتوقف أو يتعثر".وأكد بوتين على ضرورة وصول الاقتصاد الروسي إلى معدلات نمو مستدامة وبوتيرة أعلى، وقال: "أطلب منكم دعم جهود الحكومة وتقديم مقترحاتكم بشأن حوافز النمو الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مستدامة وأعلى".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمة في اجتماع مجلس المشرعين، وعقد الاجتماع، كالمعتاد، في قصر تاوريد في مدينة سان بطرسبورغ، ويعقد هذا الاجتماع السنوي بالتزامن مع يوم البرلمانية الروسية، الذي يحتفل به في روسيا في 27 أبريل/نيسان.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوتين، اليوم الاثنين، في اجتماع مجلس المشرعين الذي عقد في قصر تافريدا في مدينة سان بطرسبورغ، بالتزامن مع يوم البرلمانية الروسية الذي يحتفل به في 27 أبريل من كل عام.الكرملين: بوتين يلتقي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مدينة سان بطرسبورغعراقجي يصل إلى سان بطرسبورغ لإجراء محادثات مع الرئيس بوتين... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
بوتين: الرغبة في الدفاع عن الوطن الأم وحبه هما فوق كل شيء بالنسبة للروس
11:41 GMT 27.04.2026 (تم التحديث: 11:47 GMT 27.04.2026)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الرغبة في الدفاع عن الوطن وحبه أمران أساسيان لدى الروس، مشيرًا إلى أن الشعب الروسي قد رد بحزم ووحدة على الضغوط والتهديدات والهجمات العدوانية.
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس المشرعين الروسي في مدينة سان بطرسبورغ: "بالنسبة لنا، حب الوطن والرغبة في الدفاع عنه أمران أساسيان".
وأضاف: "لقد ردّ شعبنا على الضغوط والتهديدات والهجمات العدوانية الصريحة ضد روسيا بوحدة وحزم، وردّت الدولة باتخاذ قرارات سريعة، بما في ذلك على المستوى التشريعي، وهذا أمر بالغ الأهمية".
وأوضح بوتين أن دعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة لن يتوقف، وقال: "في العام الماضي وحده، تم اعتماد قوانين جديدة تتعلق بالتعليم المجاني، وتأجيل سداد القروض، والإعفاء من بعض الرسوم والضرائب، وتسهيل الحصول على عقود الضمان الاجتماعي، بما في ذلك لمن يبدأون أعمالهم الخاصة بعد إتمام الخدمة العسكرية. ولا شك أن هذا العمل يجب ألا يتوقف أو يتعثر".
وأكد بوتين على ضرورة وصول الاقتصاد الروسي إلى معدلات نمو مستدامة وبوتيرة أعلى، وقال: "أطلب منكم دعم جهود الحكومة وتقديم مقترحاتكم بشأن حوافز النمو الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مستدامة وأعلى".
وأوضح بوتين أن البرلمانات الإقليمية تؤدي دورًا حيويًا في تنمية روسيا وتعزيز مكانتها، وقال: "تؤدي البرلمانات المنشأة في جميع المناطق الروسية دورا حيويا في تنمية البلاد وتعزيز مكانتها".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمة في اجتماع مجلس المشرعين، وعقد الاجتماع، كالمعتاد، في قصر تاوريد في مدينة سان بطرسبورغ
، ويعقد هذا الاجتماع السنوي بالتزامن مع يوم البرلمانية الروسية، الذي يحتفل به في روسيا في 27 أبريل/نيسان.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوتين، اليوم الاثنين، في اجتماع مجلس المشرعين الذي عقد في قصر تافريدا في مدينة سان بطرسبورغ، بالتزامن مع يوم البرلمانية الروسية الذي يحتفل به في 27 أبريل من كل عام.