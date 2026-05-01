الرئيس الأمريكي: لن نغادر ملف إيران مبكرا

الرئيس الأمريكي: لن نغادر ملف إيران مبكرا

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مشيرا إلى أنه لن يترك أمر إيران مبكرًا، على حد... 01.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-01T21:45+0000

2026-05-01T21:45+0000

2026-05-01T21:45+0000

وأضاف ترامب، خلال كلمة من ولاية فلوريدا، الجمعة: "سنتكفل بأمر الدول التي تسعى للحصول على أسلحة نووية".وتابع: "لن نترك أمر إيران مبكرًا، كي لا نضطر لاحقًا إلى العودة لمعالجته".وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي، عن "استيائه" من أحدث مقترح قدمته طهران بشأن اتفاق نووي محتمل لحل النزاع مع بلاده.وأعلن ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الثامن من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرا.وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 أبريل الماضي، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن