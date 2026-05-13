إعلام: إيران ترفض عقد جولة محادثات جديدة مع واشنطن قبل استيفاء خمسة شروط لبناء الثقة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: إيران ترفض عقد جولة محادثات جديدة مع واشنطن قبل استيفاء خمسة شروط لبناء الثقة
أعلنت إيران أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من من المحادثات مع الولايات المتحدة دون استيفاء خمسة شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة. 13.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت مصادر مطلعة لوكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "هذه الشروط محددة فقط في إطار بناء حد أدنى من الثقة للعودة إلى عملية المفاوضات، وتعتقد طهران أنه بدون تحقيق هذه الشروط عمليًا، لن يكون من الممكن الدخول في مفاوضات جديدة".وأوضحت مصادر وكالة فارس أن :"المقترح الأميركي الأخير يشمل بنودا أحادية الجانب ومصممة لخدمة مصالح واشنطن حيث تسعى من خلاله لتحقيق الأهداف التي لم تتحقق في الحرب".
أعلنت إيران أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من من المحادثات مع الولايات المتحدة دون استيفاء خمسة شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "هذه الشروط محددة فقط في إطار بناء حد أدنى من الثقة للعودة إلى عملية المفاوضات، وتعتقد طهران أنه بدون تحقيق هذه الشروط عمليًا، لن يكون من الممكن الدخول في مفاوضات جديدة".
وأضافت المصادر: "إيران أكدت لباكستان أن استمرار الحصار البحري بعد وقف إطلاق النار يعزز موقفها بأن المحادثات مع الولايات المتحدة غير موثوقة".
وأوضحت مصادر وكالة فارس أن :"المقترح الأميركي الأخير يشمل بنودا أحادية الجانب ومصممة لخدمة مصالح واشنطن حيث تسعى من خلاله لتحقيق الأهداف التي لم تتحقق في الحرب".
وفي 28 شباط/فبراير، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على الأراضي الإيرانية، وردت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أميركية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفته بالتهديد القادم من البرنامج النووي الإيراني، لكنها أوضحت لاحقًا رغبتها في تغيير السلطة في إيران.
عراقجي: التحركات الأمريكية الأخيرة في الخليج تقوض الدبلوماسية وتعمق انعدام الثقة
8 مايو, 21:15 GMT
وفي 7 نيسان/أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق نار. وانتهت محادثات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 أيار/مايو، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.
