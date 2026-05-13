إعلام: إيران ترفض عقد جولة محادثات جديدة مع واشنطن قبل استيفاء خمسة شروط لبناء الثقة

أعلنت إيران أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من من المحادثات مع الولايات المتحدة دون استيفاء خمسة شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "هذه الشروط محددة فقط في إطار بناء حد أدنى من الثقة للعودة إلى عملية المفاوضات، وتعتقد طهران أنه بدون تحقيق هذه الشروط عمليًا، لن يكون من الممكن الدخول في مفاوضات جديدة".وأوضحت مصادر وكالة فارس أن :"المقترح الأميركي الأخير يشمل بنودا أحادية الجانب ومصممة لخدمة مصالح واشنطن حيث تسعى من خلاله لتحقيق الأهداف التي لم تتحقق في الحرب".وفي 28 شباط/فبراير، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على الأراضي الإيرانية، وردت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أميركية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفته بالتهديد القادم من البرنامج النووي الإيراني، لكنها أوضحت لاحقًا رغبتها في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 نيسان/أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق نار. وانتهت محادثات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 أيار/مايو، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.

