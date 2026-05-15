ترامب: لن أصبر أكثر بشأن إيران والرئيس الصيني عرض المساعدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
ترامب: لن أصبر أكثر بشأن إيران والرئيس الصيني عرض المساعدة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "بحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ملف الدعم الصيني لإيران"، مشيرًا إلى أن شي أبلغه بأن بكين لن تقوم بتزويد طهران بأي... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "بحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ملف الدعم الصيني لإيران"، مشيرًا إلى أن شي أبلغه بأن بكين لن تقوم بتزويد طهران بأي معدات عسكرية.
وأضاف ترامب، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، أن "الرئيس الصيني أبدى استعدادًا للمساعدة في التوصل إلى اتفاق مع إيران".
وأوضح أنه "لا يعتقد أن الصين ترغب في حصول إيران على السلاح النووي"، مؤكدًا أن "دول العالم متفقة على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".
وفي سياق حديثه، شدد ترامب، على أن إيران تواجه ضغوطًا عسكرية واقتصادية كبيرة، لافتًا إلى فرض حصار واسع عليها، ومزاعم حول تقييد حركة السفن المرتبطة بها.
كما حذر من أن القيادة الإيرانية قد تستخدم السلاح النووي ضد الولايات المتحدة وحلفائها إذا تمكنت من امتلاكه، مضيفًا: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".
وقال ترامب، إنه "لن يصبر طويلًا بشأن الملف الإيراني"، داعيا الإيرانيين إلى التوصل لاتفاق، ومشيرًا إلى قدرة الولايات المتحدة على التأثير بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني في وقت قصير، وفق تعبيره.
وتطرق أيضًا إلى ملف الطاقة العالمي، موضحًا أن الصين تُبدي اهتمامًا بالحفاظ على استقرار مضيق هرمز، وتعارض أي اضطرابات قد تؤثر على حركة التجارة البحرية، كما أشار إلى توقعات بانخفاض أسعار النفط بعد انتهاء الحرب، على حد قوله.
وأضاف أن الصين تعتمد بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط، لافتًا إلى اتفاقات، بحسب تصريحاته، لشراء النفط من الولايات المتحدة، مع توقع بدء تسيير السفن الصينية إلى الموانئ الأمريكية قريبا.
وختم تصريحاته بالقول إن "الحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب يُستخدم أكثر لأغراض العلاقات العامة من كونه قضية أمنية"، مؤكدا أنه يمكن دفنه لكنه يفضل الحصول عليه وأن الولايات المتحدة قد تقصف مجددا المنشآت النووية الإيرانية لجعل الوصول إلى اليورانيوم مستحيلاً.
ويوم الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.
وستمتد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.
وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
