ترامب: لن أصبر أكثر بشأن إيران والرئيس الصيني عرض المساعدة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "بحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ملف الدعم الصيني لإيران"، مشيرًا إلى أن شي أبلغه بأن بكين لن تقوم بتزويد طهران بأي... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف ترامب، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، أن "الرئيس الصيني أبدى استعدادًا للمساعدة في التوصل إلى اتفاق مع إيران".وأوضح أنه "لا يعتقد أن الصين ترغب في حصول إيران على السلاح النووي"، مؤكدًا أن "دول العالم متفقة على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".وفي سياق حديثه، شدد ترامب، على أن إيران تواجه ضغوطًا عسكرية واقتصادية كبيرة، لافتًا إلى فرض حصار واسع عليها، ومزاعم حول تقييد حركة السفن المرتبطة بها.كما حذر من أن القيادة الإيرانية قد تستخدم السلاح النووي ضد الولايات المتحدة وحلفائها إذا تمكنت من امتلاكه، مضيفًا: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".وقال ترامب، إنه "لن يصبر طويلًا بشأن الملف الإيراني"، داعيا الإيرانيين إلى التوصل لاتفاق، ومشيرًا إلى قدرة الولايات المتحدة على التأثير بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني في وقت قصير، وفق تعبيره.وتطرق أيضًا إلى ملف الطاقة العالمي، موضحًا أن الصين تُبدي اهتمامًا بالحفاظ على استقرار مضيق هرمز، وتعارض أي اضطرابات قد تؤثر على حركة التجارة البحرية، كما أشار إلى توقعات بانخفاض أسعار النفط بعد انتهاء الحرب، على حد قوله.وختم تصريحاته بالقول إن "الحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب يُستخدم أكثر لأغراض العلاقات العامة من كونه قضية أمنية"، مؤكدا أنه يمكن دفنه لكنه يفضل الحصول عليه وأن الولايات المتحدة قد تقصف مجددا المنشآت النووية الإيرانية لجعل الوصول إلى اليورانيوم مستحيلاً.ويوم الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.وستمتد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
02:03 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 02:25 GMT 15.05.2026)
