عراقجي: لا حلا عسكريا لأي قضية تخص إيران.. والإيرانيون لن يخضعوا أبدا لأي ضغط أو تهديد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260514/عراقجي-لا-حل-عسكري-لأي-قضية-تخص-إيران-والإيرانيون-لن-يخضعوا-أبدا-لأي-ضغط-أو-تهديد-1113403145.html
عراقجي: لا حلا عسكريا لأي قضية تخص إيران.. والإيرانيون لن يخضعوا أبدا لأي ضغط أو تهديد
عراقجي: لا حلا عسكريا لأي قضية تخص إيران.. والإيرانيون لن يخضعوا أبدا لأي ضغط أو تهديد
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، بأنه "لا حل عسكريًا لأي قضية تخصّ إيران، والإيرانيون لن يخضعوا أبدًا لأي ضغط أو تهديد". 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T09:18+0000
2026-05-14T09:36+0000
إيران
العالم
مجموعة بريكس
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107473713_0:0:1729:974_1920x0_80_0_0_3b525e5bd41248651120424ef50b21e3.jpg
وجاءت تصريحات عراقجي، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "البريكس" الذي يعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الخميس، مؤكدًا "استعداد إيران للقتال بكل قوتها دفاعًا عن حريتنا ومستعدون لاتباع الدبلوماسية ودعمها"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وقال عراقجي: "بات واضحًا للجميع أن إيران لا تُقهر، وكلما تعرضت للضغط خرجت أقوى وأكثر وحدة من ذي قبل، وقواتنا المسلحة مستعدة للرد الساحق والمدمر على المعتدين الأجانب ولكن شعبنا محب للسلام ولا يريد الحرب".ودعا وزير الخارجية الإيراني، دول الـ"بريكس" وجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي، إلى "إدانة انتهاكات القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك عدوانهما غير المشروع على إيران".وفي سياق متصل، أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية عدة، أن السلطات الإسرائيلية "تخشى" من أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "اتفاق مع طهران دون معالجة بعض القضايا الرئيسية"، موضحة أنه "إذا لم يُغيّر الاتفاق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ولم يتناول ملف حلفاء إيران الإقليميين، فإن السلطات الإسرائيلية ستعتبر الحرب ضد إيران غير منتهية".وأكد أحد المصادر مخاوف إسرائيل من أن ترامب "سيتعب من المفاوضات" وسيبرم "أي اتفاق يتضمن تنازلات في اللحظة الأخيرة".وقال مصدر آخر مطّلع على المناقشات لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان تنسيق "الخطط العسكرية المحتملة" ضد إيران، بما في ذلك "الضربات على منشآت الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن الاغتيالات المستهدفة للقادة الإيرانيين، في حالة فشل المفاوضات بين البلدين".وأعلنت إيران أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وفي الوقت ذاته، أكد الجانب الإيراني، مرارًا، عدم رغبته في امتلاك أسلحة نووية، فضلًا عن الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجه النووي.
https://sarabic.ae/20260514/عراقجي-التواطؤ-مع-إسرائيل-أمر-لا-يغتفر-والعداء-لإيران-رهان-أحمق-1113394635.html
https://sarabic.ae/20260512/إيران-تهدد-برفع-تخصيب-اليورانيوم-إلى-90-ردا-على-أي-هجوم-أمريكي-1113341445.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107473713_141:0:1677:1152_1920x0_80_0_0_427c9e709809a1c0efa8c9caa43879e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, مجموعة بريكس, الأخبار
إيران, العالم, مجموعة بريكس, الأخبار

عراقجي: لا حلا عسكريا لأي قضية تخص إيران.. والإيرانيون لن يخضعوا أبدا لأي ضغط أو تهديد

09:18 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 09:36 GMT 14.05.2026)
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، بأنه "لا حل عسكريًا لأي قضية تخصّ إيران، والإيرانيون لن يخضعوا أبدًا لأي ضغط أو تهديد".
وجاءت تصريحات عراقجي، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "البريكس" الذي يعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الخميس، مؤكدًا "استعداد إيران للقتال بكل قوتها دفاعًا عن حريتنا ومستعدون لاتباع الدبلوماسية ودعمها"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وقال عراقجي: "بات واضحًا للجميع أن إيران لا تُقهر، وكلما تعرضت للضغط خرجت أقوى وأكثر وحدة من ذي قبل، وقواتنا المسلحة مستعدة للرد الساحق والمدمر على المعتدين الأجانب ولكن شعبنا محب للسلام ولا يريد الحرب".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
عراقجي: التواطؤ مع إسرائيل أمر لا يغتفر والعداء لإيران رهان أحمق
05:35 GMT
ودعا وزير الخارجية الإيراني، دول الـ"بريكس" وجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي، إلى "إدانة انتهاكات القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك عدوانهما غير المشروع على إيران".
وأضاف عراقجي: "ندعو إلى منع تسييس المؤسسات الدولية واتخاذ خطوات عملية لوقف التحريض على الحرب وإنهاء إفلات منتهكي ميثاق الأمم المتحدة من العقاب".
وفي سياق متصل، أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية عدة، أن السلطات الإسرائيلية "تخشى" من أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "اتفاق مع طهران دون معالجة بعض القضايا الرئيسية"، موضحة أنه "إذا لم يُغيّر الاتفاق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ولم يتناول ملف حلفاء إيران الإقليميين، فإن السلطات الإسرائيلية ستعتبر الحرب ضد إيران غير منتهية".
وأكد أحد المصادر مخاوف إسرائيل من أن ترامب "سيتعب من المفاوضات" وسيبرم "أي اتفاق يتضمن تنازلات في اللحظة الأخيرة".
وقال مصدر آخر مطّلع على المناقشات لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان تنسيق "الخطط العسكرية المحتملة" ضد إيران، بما في ذلك "الضربات على منشآت الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن الاغتيالات المستهدفة للقادة الإيرانيين، في حالة فشل المفاوضات بين البلدين".
موقع نطنز النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
إيران تهدد برفع تخصيب اليورانيوم إلى 90% ردا على أي هجوم أمريكي
12 مايو, 07:19 GMT
وأعلنت إيران أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وتوسطت سلطنة عُمان في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة 2025 - 2026، إذ انتهت المرحلة الأولى دون التوصل إلى أي اتفاقات، في يونيو/حزيران 2025، عقب شنّ إسرائيل عملية عسكرية قصيرة الأمد ضد إيران، انضمت إليها الولايات المتحدة أيضًا. وباءت المرحلة الثانية بالفشل أيضًا، وبعدها بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حرب على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.
وفي الوقت ذاته، أكد الجانب الإيراني، مرارًا، عدم رغبته في امتلاك أسلحة نووية، فضلًا عن الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجه النووي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала