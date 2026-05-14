عراقجي: لا حلا عسكريا لأي قضية تخص إيران.. والإيرانيون لن يخضعوا أبدا لأي ضغط أو تهديد

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، بأنه "لا حل عسكريًا لأي قضية تخصّ إيران، والإيرانيون لن يخضعوا أبدًا لأي ضغط أو تهديد". 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T09:18+0000

وجاءت تصريحات عراقجي، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "البريكس" الذي يعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الخميس، مؤكدًا "استعداد إيران للقتال بكل قوتها دفاعًا عن حريتنا ومستعدون لاتباع الدبلوماسية ودعمها"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وقال عراقجي: "بات واضحًا للجميع أن إيران لا تُقهر، وكلما تعرضت للضغط خرجت أقوى وأكثر وحدة من ذي قبل، وقواتنا المسلحة مستعدة للرد الساحق والمدمر على المعتدين الأجانب ولكن شعبنا محب للسلام ولا يريد الحرب".ودعا وزير الخارجية الإيراني، دول الـ"بريكس" وجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي، إلى "إدانة انتهاكات القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك عدوانهما غير المشروع على إيران".وفي سياق متصل، أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية عدة، أن السلطات الإسرائيلية "تخشى" من أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "اتفاق مع طهران دون معالجة بعض القضايا الرئيسية"، موضحة أنه "إذا لم يُغيّر الاتفاق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ولم يتناول ملف حلفاء إيران الإقليميين، فإن السلطات الإسرائيلية ستعتبر الحرب ضد إيران غير منتهية".وأكد أحد المصادر مخاوف إسرائيل من أن ترامب "سيتعب من المفاوضات" وسيبرم "أي اتفاق يتضمن تنازلات في اللحظة الأخيرة".وقال مصدر آخر مطّلع على المناقشات لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان تنسيق "الخطط العسكرية المحتملة" ضد إيران، بما في ذلك "الضربات على منشآت الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن الاغتيالات المستهدفة للقادة الإيرانيين، في حالة فشل المفاوضات بين البلدين".وأعلنت إيران أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وفي الوقت ذاته، أكد الجانب الإيراني، مرارًا، عدم رغبته في امتلاك أسلحة نووية، فضلًا عن الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجه النووي.

