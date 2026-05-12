إيران تهدد برفع تخصيب اليورانيوم إلى 90% ردا على أي هجوم أمريكي
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، بأن طهران قد تدرس رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% في حال تعرّضها... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، بأن طهران قد تدرس رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% في حال تعرّضها لهجوم أمريكي جديد.
وأوضح رضائي، عبر منشور على منصة"إكس"، أن "أحد الخيارات المطروحة أمام إيران إذا تكرر الهجوم الأمريكي هو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وسيتم بحث هذا الأمر داخل البرلمان".
ويأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر بجدية استئناف العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
في المقابل، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد مطلع مارس/آذار أن إيران لم تكن تقوم بتخصيب اليورانيوم خلال الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي وقعت في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وشهدت المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك مواقع تخصيب اليورانيوم، هجمات متكررة خلال الفترة الماضية.