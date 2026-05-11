منظمة الطاقة النووية الإيرانية: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض
سبوتنيك عربي
أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، أن تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المراكز والأصول النووية
2026-05-11T18:28+0000
أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، أن تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المراكز والأصول النووية في البلاد.
ونقل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، عن إسلامي، قوله، خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة، إن "العدو يسعى إلى إضعاف قوة إيران، بما في ذلك الصناعة النووية التي تُعد أحد عناصر قوة البلاد”.
وشدد على "أن الأنشطة النووية الإيرانية كانت وستبقى سلمية"، مؤكدًا أن ملف التكنولوجيا النووية ليس مطروحًا على جدول المفاوضات، وأن التخصيب خط أحمر غير قابل للتفاوض، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
ولفت سلامي، إلى أن "الخطط والترتيبات المتعلقة بحماية المنشآت والأصول النووية تم إعدادها وتنفيذها مسبقًا"، مشددا على أن "الصناعة النووية الإيرانية ستواصل عملها بقوة، وأن طهران ستحافظ على إنجازاتها النووية".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن "الولايات المتحدة ستصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقًا تحت الأنقاض"، مؤكدًا أن هذا اليورانيوم يخضع لمراقبة مستمرة من قبل قوة الفضاء الأمريكية.
وأضاف ترامب، أن "واشنطن ستعلم إذا حاول أي طرف الاقتراب من اليورانيوم الإيراني المخصب"، محذرًا من أن الولايات المتحدة "ستقوم بتفجيره" في تلك الحالة.
وأكد الرئيس الأمريكي، أنه لم يقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت، لكنه اعتبر أن طهران "تعرضت لهزيمة عسكرية"، مضيفًا أن القيادة الإيرانية ربما تدرك ذلك.
وشدد ترامب، على أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدًا لإيران بامتلاك سلاح نووي، زاعمًا أن إيران لا تمتلك بحرية أو قوة جوية أو أنظمة دفاع جوي فعالة.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.