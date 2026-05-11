منظمة الطاقة النووية الإيرانية: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
منظمة الطاقة النووية الإيرانية: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض
سبوتنيك عربي
منظمة الطاقة النووية الإيرانية: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض

18:28 GMT 11.05.2026
© Sputnik . MOHAMED ISAMILرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي
أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، أن تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المراكز والأصول النووية في البلاد.
ونقل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، عن إسلامي، قوله، خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة، إن "العدو يسعى إلى إضعاف قوة إيران، بما في ذلك الصناعة النووية التي تُعد أحد عناصر قوة البلاد”.
وشدد على "أن الأنشطة النووية الإيرانية كانت وستبقى سلمية"، مؤكدًا أن ملف التكنولوجيا النووية ليس مطروحًا على جدول المفاوضات، وأن التخصيب خط أحمر غير قابل للتفاوض، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ولفت سلامي، إلى أن "الخطط والترتيبات المتعلقة بحماية المنشآت والأصول النووية تم إعدادها وتنفيذها مسبقًا"، مشددا على أن "الصناعة النووية الإيرانية ستواصل عملها بقوة، وأن طهران ستحافظ على إنجازاتها النووية".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن "الولايات المتحدة ستصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقًا تحت الأنقاض"، مؤكدًا أن هذا اليورانيوم يخضع لمراقبة مستمرة من قبل قوة الفضاء الأمريكية.

وأضاف ترامب، أن "واشنطن ستعلم إذا حاول أي طرف الاقتراب من اليورانيوم الإيراني المخصب"، محذرًا من أن الولايات المتحدة "ستقوم بتفجيره" في تلك الحالة.
وأكد الرئيس الأمريكي، أنه لم يقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت، لكنه اعتبر أن طهران "تعرضت لهزيمة عسكرية"، مضيفًا أن القيادة الإيرانية ربما تدرك ذلك.
وشدد ترامب، على أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدًا لإيران بامتلاك سلاح نووي، زاعمًا أن إيران لا تمتلك بحرية أو قوة جوية أو أنظمة دفاع جوي فعالة.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
