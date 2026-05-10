تصويت... هل تبلغ واشنطن موضع اليورانيوم الإيراني المدفون بعد تهديدات ترامب ونتنياهو بالوصول إليه؟
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، من أن الولايات المتحدة ستتدخل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن واشنطن تراقب عن كثب اليورانيوم الإيراني... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-10T16:04+0000
بعد تجدد القصف على إيران.. هل تتوقع اشتعال المنطقة مرة أخرى؟تصويت...أي مسار تتوقع أن تسلكه واشنطن تجاه طهران مع انتهاء فترة وقف إطلاق النار؟
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، من أن الولايات المتحدة ستتدخل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن واشنطن تراقب عن كثب اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض، وأن أي محاولة للاقترب منه قد تقابل بـ"تفجيره".
وقال ترامب: "الولايات المتحدة ستصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت الأنقاض"، مؤكدا أن هذا اليورانيوم يخضع لمراقبة مستمرة من قبل قوة الفضاء الأمريكية.
وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي، زاعمًا أن إيران لا تمتلك بحرية أو قوة جوية أو أنظمة دفاع جوي فعالة.
وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الحرب على إيران "لم تنته بعد"، لأنه لا يزال هناك يوارنيوم عالي التخصيب يجب إخراجه من أراضيها
، ومنشآت للتخصيب يجب تفكيكها.
وحول كيفية إخراج اليورانيوم من إيران، قال نتنياهو: "تذهب إلى هناك وتخرجه، قال لي الرئيس ترامب: "أريد الذهاب إلى هناك"، إذا كان لديك اتفاق ودخلت ثم أخرجته، فلماذا لا؟".
برأيك، في ظل تصريحات ترامب ونتنياهو، هل ستتمكن واشنطن من الوصول إلى موضع اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون بعد تهديداتهما بالوصول إليه؟