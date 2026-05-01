تصويت...أي مسار تتوقع أن تسلكه واشنطن تجاه طهران مع انتهاء فترة وقف إطلاق النار؟
في ظل استمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتزايد حدة التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يعود ملف المواجهة المحتملة بين الجانبين إلى...
تصويت...أي مسار تتوقع أن تسلكه واشنطن تجاه طهران مع انتهاء فترة وقف إطلاق النار؟
11:17 GMT 01.05.2026 (تم التحديث: 11:54 GMT 01.05.2026)
في ظل استمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتزايد حدة التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يعود ملف المواجهة المحتملة بين الجانبين إلى واجهة المشهد السياسي مجددا.
ما يثير شهية التساؤلات والتكهنات حول ما إذا كانت واشنطن تتجه نحو خيار عودة العمليات العسكرية، أم أنها ستواصل تشديد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
وذكرت وسائل إعلام غربية أن الإدارة الأمريكية، رغم رهانها على فعالية الحصار البحري المشدد على الموانئ الإيرانية لدفع طهران إلى القبول باتفاق بشروطها، فإنه ربما لا تكتفي بهذا المسار، بل ستضع الخيارات العسكرية على الطاولة.
وأوضح الموقع الإلكتروني "أكسيوس" أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر، يستعد لتقديم 3 سيناريوهات رئيسية للرئيس الأمريكي، بعد إحاطة سابقة في 26 فبراير/شباط الماضي، أسهمت في اتخاذ قرار عسكري لاحق.
بينما رأت وسائل إعلام غربية أخرى أن البيت الأبيض قد يختار طريقا أكثر التباسا، ويتمثل في اعتبار وقف إطلاق النار الهش مع إيران نهاية للأعمال العسكرية، أو اعتبار الهدنة "توقف" عدّاد المهلة، وهي حجة دفع بها وزير الدفاع بيت هيغسيث، أمام مجلس الشيوخ.
برأيك، هل تنفذ واشنطن ضربة عسكرية مباشرة جديدة ضد إيران أم تقوم بتمديد جديد للهدنة؟