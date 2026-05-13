https://sarabic.ae/20260513/ترامب-يصل-إلى-الصين-للقاء-شي-جين-بينغ-1113374601.html

ترامب يصل إلى الصين للقاء شي جين بينغ

ترامب يصل إلى الصين للقاء شي جين بينغ

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما... 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T12:14+0000

2026-05-13T12:14+0000

2026-05-13T12:14+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105963261_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_91a109f57f83f73e4827e24d9e961494.jpg

وستمتدد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.وهبطت طائرة ترامب في مطار بكين الدولي، مساء اليوم الأربعاء بتوقيت بكين. وتُعتبر زيارة الدولة أعلى مرتبة بعد الزيارات الرسمية والعمل.وبحسب الجدول الذي أصدره البيت الأبيض، لا توجد فعاليات مقررة للرئيس الأمريكي في بكين، اليوم الأربعاء. وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.يُذكر أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين، كانت مقررة في الأصل في الفترة من 31 مارس/ آذار إلى 2 أبريل/ نيسان الماضيين، لكنها تأجلت بسبب الأوضاع المتعلقة بإيران.ترامب يعلن عن إمكانية زيارة روسيا خلال العام الجاريترامب يتوجه إلى الصين للقاء شي جين بينغ

https://sarabic.ae/20260512/ترامب-يعرب-عن-ثقته-بأن-زيارته-إلى-الصين-ستثمر-عن-نتائج-إيجابية-1113358116.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم