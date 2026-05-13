ترامب يصل إلى الصين للقاء شي جين بينغ
2026-05-13T12:14+0000
2026-05-13T12:14+0000
وستمتدد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.وهبطت طائرة ترامب في مطار بكين الدولي، مساء اليوم الأربعاء بتوقيت بكين. وتُعتبر زيارة الدولة أعلى مرتبة بعد الزيارات الرسمية والعمل.وبحسب الجدول الذي أصدره البيت الأبيض، لا توجد فعاليات مقررة للرئيس الأمريكي في بكين، اليوم الأربعاء. وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.يُذكر أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين، كانت مقررة في الأصل في الفترة من 31 مارس/ آذار إلى 2 أبريل/ نيسان الماضيين، لكنها تأجلت بسبب الأوضاع المتعلقة بإيران.
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.
وستمتدد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تشمل القضايا التي سيناقشها ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، يومي 14 و15 مايو الجاري، نطاقًا واسعًا، من النزاعات المحلية إلى الخلافات التجارية.
وهبطت طائرة ترامب في مطار بكين الدولي، مساء اليوم الأربعاء بتوقيت بكين. وتُعتبر زيارة الدولة أعلى مرتبة بعد الزيارات الرسمية والعمل.
وبحسب الجدول الذي أصدره البيت الأبيض، لا توجد فعاليات مقررة للرئيس الأمريكي في بكين، اليوم الأربعاء.
ويوم غد الخميس، سيستضيف الرئيس الصيني شي جين بينغ، نظيره الأمريكي في "قاعة الشعب الكبرى" الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (الخامسة صباحًا بتوقيت موسكو)، حيث سيعقدان اجتماعًا ثنائيًا الساعة العاشرة والربع صباحاً (الخامسة والربع صباحًا بتوقيت موسكو). وعقب الاجتماع، سيحضر الزعيمان مأدبة عشاء رسمية الساعة السادسة مساءً (الواحدة ظهرًا بتوقيت موسكو).
وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.
يُذكر أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين، كانت مقررة في الأصل في الفترة من 31 مارس/ آذار إلى 2 أبريل/ نيسان الماضيين، لكنها تأجلت بسبب الأوضاع المتعلقة بإيران.