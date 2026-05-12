ترامب يعلن عن إمكانية زيارة روسيا خلال العام الجاري

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى إمكانية زيارته لروسيا العام الجاري.

وقد أدلى بهذا التصريح ردًا على سؤال من وسائل إعلام روسية، أثناء حديثه مع الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل مغادرته إلى الصين.وأكد المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دميتري بيسكوف، يوم أمس الاثنين، أن دعوة الرئيس بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة موسكو لا تزال قائمة.وأضاف متحدث الكرملين: "ليس لدي أدنى شك في أن الرئيس الروسي سيُسعد دائمًا بلقاء نظيره الأمريكي في موسكو. بالمناسبة، يخبره بذلك في كل مرة يتحدثان فيها عبر الهاتف".

