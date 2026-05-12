ترامب يعلن عن إمكانية زيارة روسيا خلال العام الجاري
سبوتنيك عربي
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى إمكانية زيارته لروسيا العام الجاري. 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T18:41+0000
وقد أدلى بهذا التصريح ردًا على سؤال من وسائل إعلام روسية، أثناء حديثه مع الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل مغادرته إلى الصين.
وقال الرئيس الأمريكي ردًا على سؤال حول إمكانية زيارة روسيا قبل نهاية هذا العام: "سأبذل كل ما يلزم". وأضاف: "وأعتقد أننا سنتوصل إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه "قد توصل بالفعل إلى حل ثمانية نزاعات".
وأكد المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دميتري بيسكوف، يوم أمس الاثنين، أن دعوة الرئيس بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة موسكو لا تزال قائمة.
وأجاب بيسكوف، رداً على سؤال لوسائل إعلام روسية: "بالتأكيد، لا شك لديّ في أن الرئيس الروسي سيرحب بنظيره في موسكو".
وأضاف متحدث الكرملين: "ليس لدي أدنى شك في أن الرئيس الروسي سيُسعد دائمًا بلقاء نظيره الأمريكي في موسكو. بالمناسبة، يخبره بذلك في كل مرة يتحدثان فيها عبر الهاتف".