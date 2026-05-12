ترامب يعرب عن ثقته بأن زيارته إلى الصين ستثمر عن نتائج إيجابية
سبوتنيك عربي
2026-05-12T18:38+0000
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في أن زيارته إلى الصين ستُثمر عن نتائج إيجابية، مشيرا إلى أنه يعتزم إجراء حوار مطول مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أنكم ستشهدون نتائج إيجابية. ستكون زيارة (إلى الصين) مثيرة للغاية، وسيتحقق خلالها الكثير من الإنجازات".
وأوضح الرئيس الأميركي، رداً على سؤال حول ما ينوي إيصاله إلى نظيره الصيني بشأن الصراع في إيران: "أعتقد أننا سنجري حواراً مطولاً حول هذا الموضوع".
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتوجه إلى بكين اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ.
ووفقًا لجدول أعمال ترامب الذي نشره البيت الأبيض، سيغادر الرئيس الأميركي مقر إقامته في الساعة 1:40 ظهرًا (17:40 بتوقيت غرينتش) متوجهًا إلى قاعدة أندروز الجوية، ومنها سينطلق إلى الصين مع توقف للتزود بالوقود في ألاسكا. ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى بكين مساء يوم الأربعاء.
وبحسب الجدول المعلن، سيعقد الرئيس الأميركي اجتماعات مع الرئيس الصيني يومي الخميس والجمعة.
يُذكر أن زيارة الرئيس الأميركي إلى بكين كانت مقررة في الأصل في الفترة من 31 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل، لكنها تأجلت بسبب الأوضاع المتعلقة بإيران.