خبير: ترامب يصطحب معه إلى بكين مجموعة من شخصيات "حكومة الظل"

ذكر الخبير الأستاذ المشارك في الدراسات الدولية بجامعة نوتنغهام، ورئيس قسم الدراسات الدولية المتقدمة ومديره ديفيد كيووا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه...

وأضاف الخبير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "ترامب يسافر إلى بكين برفقة "حكومة ظل" من وول ستريت ووادي السيليكون، ومن المتوقع أن يرافق الرئيس الأمريكي سبعة عشر من كبار رجال الأعمال الأمريكيين، بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون لشركات آبل، وتسلا، وسبيس إكس، وميتا، وفيزا، وبوينغ، إلى الصين".وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتوجه إلى بكين اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ.ووفقًا لجدول أعمال ترامب الذي نشره البيت الأبيض، سيغادر الرئيس الأميركي مقر إقامته في الساعة 1:40 ظهرًا (17:40 بتوقيت غرينتش)، متوجهًا إلى قاعدة أندروز الجوية، ومنها سينطلق إلى الصين مع توقف للتزود بالوقود في ألاسكا. ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى بكين مساء يوم الأربعاء.يُذكر أن زيارة الرئيس الأميركي إلى بكين كانت مقررة في الأصل في الفترة من 31 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل، لكنها تأجلت بسبب الأوضاع المتعلقة بإيران.

