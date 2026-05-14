مدير مركز الدراسات في الجامعة الأردنية: قمة بكين قد تحرك مسار التفاوض بين إيران وواشنطن

تناول مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الدكتور حسن المومني، المواجهات في مضيق هرمز وارتباطها بالمحادثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني،... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح المومني، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "جميع الأطراف تترقب نتائج القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في بكين، لما لها من أهمية على الصعيدين العالمي والإقليمي، سواء من حيث النفوذ أو المصالح".واستبعد المومني "مواجهة عسكرية جديدة بين واشنطن وطهران على المدى القريب"، مشيرًا إلى أن "التصعيد الحالي يدخل في إطار المساومة السياسية أكثر من كونه مقدمة للحسم العسكري، في ظل عدم رغبة الطرفين في الانزلاق إلى حرب واسعة، ولا سيما مع عدم رغبة الولايات المتحدة في التورط أكثر، إلا أن الذهاب إلى مواجهة كبرى يبقى مرتبطا بفشل كل المسارات السياسية والدبلوماسية". وأكد أن "المجتمع الدولي يجب أن يدرك أن تداعيات هذه الأزمة لا تخص واشنطن وطهران فقط، بل تمس المصالح الدولية بأكملها، إلا أن النظام الدولي يفتقر إلى مستوى كاف من التوافق بين القوى الكبرى لإدارة العلاقات الدولية ضمن سياق سلمي وانفراجي، ما أدى إلى تعميق الأزمة القائمة".

