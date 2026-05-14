بوتين: روسيا تخطط لإقامة تحالفات تكنولوجية مع دول أخرى
باحث: الصين تسعى لإيقاف الأحادية القطبية وأي تدخل لبكين في الشرق الأوسط سيكون دفعا نحو وضع الحلول
باحث: الصين تسعى لإيقاف الأحادية القطبية وأي تدخل لبكين في الشرق الأوسط سيكون دفعا نحو وضع الحلول
سبوتنيك عربي
علق مدير "موقع الصين بعيون عربية" الباحث السياسي من بيروت، علي محمود ريا، على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين وما يمكن أن ينتج عنها. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
حصري, العالم, الأخبار, الصين
علق مدير "موقع الصين بعيون عربية" الباحث السياسي من بيروت، علي محمود ريا، على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين وما يمكن أن ينتج عنها.
وأكد أن "هذه الزيارة تأتي في وقت دولي معقد جدا، ولا يمكن فصلها عن مسار الأمور حول العالم، ولذلك فالرئيس الأمريكي في موقف دولي لا يحتاج إلى مزيد من التصعيد".
الكرملين بشأن زيارة بوتين إلى الصين: ستتم قريبا جدا
الكرملين بشأن زيارة بوتين إلى الصين: ستتم قريبا جدا
09:35 GMT
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال ريا إن "ترامب سيحاول العودة من بكين باتفاق تجاري، كما سيحاول دفع الصين للتدخل في تايوان، والابتعاد عن الظهور في صورة أنه خضع لضغوطات صينية في موضوع تايوان خصوصا"، مضيفًا أن "ملف تايوان معقد جدا في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين إذ تعتبره بكين مرتبطا بأمنها القومي وموضوعا سياديا داخليا لا علاقة للولايات المتحدة فيه، بينما تعتبره واشنطن أحد أكبر أوراق الضغط في مواجهة الصين".
وفي موضوع الرسوم الجمركية، رأى محمود ريا أن "ترامب سيحاول في هذه الزيارة الوصول إلى اتفاق تجاري يلغي هذه الرسوم ولا يجمدها، خاصة أن سياسة الرسوم والسقوف العالية التي فرضها في المرة الماضية، لم تنجح في الوصول إلى أي نتيجة، لذلك سيحاول الآن الوصول إلى حل وسط، وتظهير هذا الاتفاق في حال حدوثه، على أنه انتصار كبير للعلاقات الصينية الأمريكية".
وعن الوساطة الصينية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، استبعد ريا أن "تتجه الصين للدخول في وساطة مباشرة بين الطرفين، لكنها ستسعى لتعزيز الجهود الدولية والوساطة الباكستانية في سبيل إنجاحها، لأنه من مصلحتها أيضا عودة الأمور إلى ما كانت عليه، وعودة تدفقات النفط إلى اقتصادها، ولكن في الصورة الأكثر عمومية لا يمكن القول إن الصيني مستعجل جدا على فتح مضيق "هرمز" بما يظهر الأمريكي منتصرا في هذه الحرب، فبكين تحاول دائما خلق التوازن في العلاقات الدولية".
الرئيس الصيني يحث الولايات المتحدة على التعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحكمة
الرئيس الصيني يحث الولايات المتحدة على التعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحكمة
06:50 GMT
وفي ما يتعلق بمضيق "هرمز"، قال ضيف "سبوتنيك" إن "الصين لن تدخل في عملية فتح المضيق وهي تدعو إلى وقف إطلاق نار دائم، بالإضافة إلى موضوع إعادة تسيير المضيق بشكل مناسب، لكن دون الدخول في صراع مباشر مع إيران كما يريد الرئيس الأمريكي".
وتابع أن "الصين تساعد على السلام والاستقرار العالميين ولها مصالح مهمة جدا في فتح مضيق هرمز، ولكن ليس من مصلحتها أبدا إظهار إيران في صورة المهزومة لمصلحة ترامب".
وبالتالي يمكن القول إن بكين لن تتدخل في موضوع الشرق الأوسط إلا من باب الدفع نحو الحل، وقد تظهر للرئيس الأمريكي حقيقة أن إيران لم تهزم، وأن عليه الذهاب للشرق الأوسط والجلوس مع الإيرانيين لحل هذه الأزمة".
وشدد ريا على أن "الصين تسعى إلى إيقاف الأحادية القطبية، ولكن ليس لصالح الدخول في ثنائية قطبية أو حكم أمريكي صيني، وفي حال نجح الاتفاق التجاري بين بكين وواشنطن، فإننا نتحدث عن نوع من ضبط العلاقة وإنهاء الأزمات السابقة، كما سيحاول ترامب إظهار أي اتفاق مع الصين أو أي صفقات يحصل عليها من هناك على شكل إنقاذ لهذا الاقتصاد وأنه قام بصفقات رائعة وأعمال مشتركة".
