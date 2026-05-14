الكرملين بشأن زيارة بوتين إلى الصين: ستتم قريبا جدا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الكرملين بشأن زيارة بوتين إلى الصين: ستتم قريبا جدا
أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الكرملين سيعلن قريبًا عن مواعيد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف، متحدثا عن توقيت زيارة بوتين للصين والتحضيرات لها: "سنعلن عنها قريبًا. يجري التحضير لهذه الزيارة. يمكننا القول إن الاستعدادات واللمسات الأخيرة قد اكتملت بالفعل. وستتم الزيارة قريبًا جدا".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في مؤتمر صحفي، أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات والمساهمة في تطوير نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً.وفي وقت سابق، أشار بيسكوف إلى أن روسيا والصين ستعلنان عن موعد الزيارة بشكل متزامن أمام الرأي العام العالمي، وأن الزيارة مقررة مبدئيًا في نهاية شهر مايو/أيار الجاري.وأضاف أن روسيا والصين تحتفلان هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة الشراكة والتعاون الاستراتيجي، والذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين. كما أُعلن عامي 2026-2027 ـ عامي التعاون المثمر في مجال التعليم بين روسيا والصين.تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين روسيا والصين، والتي شهدت تقاربًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة على مختلف المستويات. وتعكس زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى بكين عمق الشراكة بين البلدين وتنسيقهما في القضايا الدولية، كما تعمل موسكو وبكين على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي، في ظل تغيرات متسارعة يشهدها النظام العالمي.
أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الكرملين سيعلن قريبًا عن مواعيد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.
وقال بيسكوف، متحدثا عن توقيت زيارة بوتين للصين والتحضيرات لها: "سنعلن عنها قريبًا. يجري التحضير لهذه الزيارة. يمكننا القول إن الاستعدادات واللمسات الأخيرة قد اكتملت بالفعل. وستتم الزيارة قريبًا جدا".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في مؤتمر صحفي، أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات والمساهمة في تطوير نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً.
وفي وقت سابق، أشار بيسكوف إلى أن روسيا والصين ستعلنان عن موعد الزيارة بشكل متزامن أمام الرأي العام العالمي، وأن الزيارة مقررة مبدئيًا في نهاية شهر مايو/أيار الجاري.
وأضاف أن روسيا والصين تحتفلان هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة الشراكة والتعاون الاستراتيجي، والذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين. كما أُعلن عامي 2026-2027 ـ عامي التعاون المثمر في مجال التعليم بين روسيا والصين.
تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين روسيا والصين، والتي شهدت تقاربًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة على مختلف المستويات. وتعكس زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى بكين عمق الشراكة بين البلدين وتنسيقهما في القضايا الدولية، كما تعمل موسكو وبكين على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي، في ظل تغيرات متسارعة يشهدها النظام العالمي.
