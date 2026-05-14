https://sarabic.ae/20260514/الكرملين-بشأن-زيارة-بوتين-إلى-الصين-ستتم-قريبا-جدا-1113403954.html

الكرملين بشأن زيارة بوتين إلى الصين: ستتم قريبا جدا

الكرملين بشأن زيارة بوتين إلى الصين: ستتم قريبا جدا

سبوتنيك عربي

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الكرملين سيعلن قريبًا عن مواعيد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T09:35+0000

2026-05-14T09:35+0000

2026-05-14T10:01+0000

الصين

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104339927_0:131:3276:1973_1920x0_80_0_0_aff3a69ea2507fd950768619f367bda5.jpg

وقال بيسكوف، متحدثا عن توقيت زيارة بوتين للصين والتحضيرات لها: "سنعلن عنها قريبًا. يجري التحضير لهذه الزيارة. يمكننا القول إن الاستعدادات واللمسات الأخيرة قد اكتملت بالفعل. وستتم الزيارة قريبًا جدا".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في مؤتمر صحفي، أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات والمساهمة في تطوير نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً.وفي وقت سابق، أشار بيسكوف إلى أن روسيا والصين ستعلنان عن موعد الزيارة بشكل متزامن أمام الرأي العام العالمي، وأن الزيارة مقررة مبدئيًا في نهاية شهر مايو/أيار الجاري.وأضاف أن روسيا والصين تحتفلان هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة الشراكة والتعاون الاستراتيجي، والذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين. كما أُعلن عامي 2026-2027 ـ عامي التعاون المثمر في مجال التعليم بين روسيا والصين.تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين روسيا والصين، والتي شهدت تقاربًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة على مختلف المستويات. وتعكس زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى بكين عمق الشراكة بين البلدين وتنسيقهما في القضايا الدولية، كما تعمل موسكو وبكين على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي، في ظل تغيرات متسارعة يشهدها النظام العالمي.شي جين بينغ يلتقي لافروف في بكينالرئيس الصيني يؤكد على التعاون مع روسيا في إطار منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس"

https://sarabic.ae/20260512/الكرملين--موسكو-وبكين-تعلقان-أهمية-قصوى-على-زيارة-بوتين-إلى-الصين-1113348710.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية