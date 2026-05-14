الرئيس الصيني يحث الولايات المتحدة على التعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحكمة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن بلاده ستكثّف التواصل السياسي والعسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أن "التشاور المتكافئ بين بكين...
2026-05-14T06:50+0000
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن بلاده ستكثّف التواصل السياسي والعسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أن "التشاور المتكافئ بين بكين وواشنطن، يمثّل الخيار الوحيد الصحيح لإدارة العلاقات بين الجانبين".
وقال الرئيس الصيني، عقب محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن بلاده تحثّ الولايات المتحدة على التعامل مع قضية تايوان "بأقصى درجات الحكمة"، مؤكدًا أن "استقلال تايوان والسلام عبر مضيق تايوان، أمران لا يجتمعان".
وأشار إلى أن "الصين والولايات المتحدة تعملان على بناء علاقات إستراتيجية مستقرة ضمن إطار جديد للعلاقات الثنائية"، لافتًا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تمثل "مصلحة مشتركة".
وأضاف الرئيس الصيني أن بكين "ستعزز التعاون مع واشنطن في عدد من المجالات، تشمل التجارة والصحة والسياحة والزراعة وإنفاذ القانون، في خطوة تعكس رغبة الجانبين في الحفاظ على قنوات التواصل".
وعقدت محادثات زعيمي البلدين، اليوم الخميس، في "قاعة الشعب الكبرى" في بكين، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها ترامب إلى الصين، خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري.
من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن يكون للولايات المتحدة والصين "مستقبل رائع". وقال خلال افتتاح المباحثات مع شي جين بينغ في بكين: "لقد نجحنا في التعامل مع الصعوبات عندما ظهرت، وكنا نحلها... ينتظرنا مستقبل رائع مشترك".
وكان الرئيس الأمريكي، صرّح قبل مغادرته بأنه يتوقع نتائج إيجابية من هذه الزيارة
، مشيرًا إلى أنه يخطط لإجراء مفاوضات مطوّلة مع الرئيس الصيني بشأن تسوية الوضع حول إيران، إضافة إلى مناقشة مسألة استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، وقضايا الطاقة.
في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الصينية أن الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية، إلى جانب قضايا السلام والتنمية العالمية.
كما قالت سفارة الصين في واشنطن إن هناك أربع "خطوط حمراء" لا ينبغي للولايات المتحدة تجاوزها للحفاظ على العلاقات، وهي: قضية تايوان، والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومسارات التنمية والنظم السياسية، وحق الصين في التنمية.
ويرافق ترامب، إلى جانب زوجته ميلانيا، قادة 16 من كبرى الشركات الأمريكية، من بينهم مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، ورئيس شركة "بوينغ" كيلي أورتبرغ، والرئيس التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس" ديفيد سولومون، والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ.
وذكر الرئيس الأمريكي خلال الرحلة أنه يعتزم طلب من شي جين بينغ "فتح" الصين أمام هذه الشركات.
ويوم أمس الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام
، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.
وستمتد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.
وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.