ترامب: الولايات المتحدة والصين أمام "مستقبل رائع"

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن أمله في أن يكون للولايات المتحدة والصين مستقبل "رائع". 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T03:17+0000

وقال خلال افتتاح المباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين: "لقد نجحنا في التعامل مع الصعوبات عندما ظهرت، وكنا نحلها... ينتظرنا مستقبل رائع مشترك".كما وصف ترامب زيارته إلى الصين بأنها "شرف كبير"، متعهدا بأن تمارس الولايات المتحدة التجارة مع الصين على أساس "المعاملة بالمثل" بشكل كامل.وأضاف خلال الاجتماع مع شي جين بينغ:"هؤلاء (رجال الأعمال الأمريكيون) اجتمعوا هنا اليوم لإظهار احترامهم لكم وللصين، وهم يتطلعون بشدة إلى بدء التجارة وممارسة الأعمال (مع الصين)، ومن جانبنا سيكون ذلك على أساس متبادل بالكامل".وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح قبل مغادرته بأنه يتوقع نتائج إيجابية من هذه الزيارة، مشيرًا إلى أنه يخطط لإجراء مفاوضات مطوّلة مع الرئيس الصيني بشأن تسوية الوضع حول إيران، إضافة إلى مناقشة مسألة استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، وقضايا الطاقة.في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الصينية أن الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية، إلى جانب قضايا السلام والتنمية العالمية.كما قالت سفارة الصين في واشنطن إن هناك أربع "خطوط حمراء" لا ينبغي للولايات المتحدة تجاوزها للحفاظ على العلاقات، وهي: قضية تايوان، والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومسارات التنمية والنظم السياسية، وحق الصين في التنمية.ويرافق ترامب، إلى جانب زوجته ميلانيا، قادة 16 من كبرى الشركات الأمريكية، من بينهم مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، ورئيس شركة "بوينغ" كيلي أورتبرغ، والرئيس التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس" ديفيد سولومون، والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ.وذكر الرئيس الأمريكي خلال الرحلة أنه يعتزم طلب من شي جين بينغ "فتح" الصين أمام هذه الشركات.وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.وستمتدد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.

