ترامب وشي جين بينغ يجريان محادثات في بكين وسط ملفات إقليمية واقتصادية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب وشي جين بينغ يجريان محادثات في بكين وسط ملفات إقليمية واقتصادية
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في بكين.
ترامب, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الصيني شي جين بينغ
يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في بكين.
ووفقًا للجدول الذي نشره البيت الأبيض، سيستقبل شي جين بينغ الرئيس الأمريكي في مقر البرلمان الصيني عند الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت موسكو)، حيث سيعقدان اجتماعًا ثنائيًا عند الساعة 10:15 (05:15 بتوقيت موسكو).
وبعد اللقاء، سيشارك زعيما البلدين في مأدبة رسمية عند الساعة 18:00 (13:00 بتوقيت موسكو)، بحسب البيت الأبيض.

نتائج إيجابية

وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح قبل مغادرته بأنه يتوقع نتائج إيجابية من هذه الزيارة، مشيرًا إلى أنه يخطط لإجراء مفاوضات مطوّلة مع الرئيس الصيني بشأن تسوية الوضع حول إيران، إضافة إلى مناقشة مسألة استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، وقضايا الطاقة.
في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الصينية أن الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية، إلى جانب قضايا السلام والتنمية العالمية.
كما قالت سفارة الصين في واشنطن إن هناك أربع "خطوط حمراء" لا ينبغي للولايات المتحدة تجاوزها للحفاظ على العلاقات، وهي: قضية تايوان، والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومسارات التنمية والنظم السياسية، وحق الصين في التنمية.
ويرافق ترمب، إلى جانب زوجته ميلانيا، قادة 16 من كبرى الشركات الأمريكية، من بينهم مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، ورئيس شركة "بوينغ" كيلي أورتبرغ، والرئيس التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس" ديفيد سولومون، والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ.
وذكر الرئيس الأمريكي خلال الرحلة أنه يعتزم طلب من شي جين بينغ "فتح" الصين أمام هذه الشركات.
وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.
وستمتدد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.
وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.
