ترامب وشي جين بينغ يجريان محادثات في بكين وسط ملفات إقليمية واقتصادية

سبوتنيك عربي

يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في بكين. 14.05.2026, سبوتنيك عربي

ووفقًا للجدول الذي نشره البيت الأبيض، سيستقبل شي جين بينغ الرئيس الأمريكي في مقر البرلمان الصيني عند الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت موسكو)، حيث سيعقدان اجتماعًا ثنائيًا عند الساعة 10:15 (05:15 بتوقيت موسكو).وبعد اللقاء، سيشارك زعيما البلدين في مأدبة رسمية عند الساعة 18:00 (13:00 بتوقيت موسكو)، بحسب البيت الأبيض.نتائج إيجابيةوكان الرئيس الأمريكي قد صرّح قبل مغادرته بأنه يتوقع نتائج إيجابية من هذه الزيارة، مشيرًا إلى أنه يخطط لإجراء مفاوضات مطوّلة مع الرئيس الصيني بشأن تسوية الوضع حول إيران، إضافة إلى مناقشة مسألة استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، وقضايا الطاقة.في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الصينية أن الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية، إلى جانب قضايا السلام والتنمية العالمية.كما قالت سفارة الصين في واشنطن إن هناك أربع "خطوط حمراء" لا ينبغي للولايات المتحدة تجاوزها للحفاظ على العلاقات، وهي: قضية تايوان، والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومسارات التنمية والنظم السياسية، وحق الصين في التنمية.ويرافق ترمب، إلى جانب زوجته ميلانيا، قادة 16 من كبرى الشركات الأمريكية، من بينهم مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، ورئيس شركة "بوينغ" كيلي أورتبرغ، والرئيس التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس" ديفيد سولومون، والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ.وذكر الرئيس الأمريكي خلال الرحلة أنه يعتزم طلب من شي جين بينغ "فتح" الصين أمام هذه الشركات.وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.وستمتدد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.

