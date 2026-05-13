روبيو: الصين التحدي الجيوسياسي الرئيسي للولايات المتحدة

وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، الصين بأنها التحدي الجيوسياسي الرئيسي للولايات المتحدة. 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T23:34+0000

وقال روبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إنها (في إشارة إلى الصين) تمثل التحدي السياسي الرئيسي لنا على الصعيد الجيوسياسي، كما أنها أهم علاقة يجب علينا إدارتها".وأضاف روبيو، في المقابلة، إن الولايات المتحدة تأمل في إقناع الصين بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية في محاولة إقناع إيران بالتراجع عن ما تفعله في الخليج.وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.وستمتدد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.واليوم الخميس، سيستضيف الرئيس الصيني شي جين بينغ، نظيره الأمريكي في "قاعة الشعب الكبرى" الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (الخامسة صباحًا بتوقيت موسكو)، حيث سيعقدان اجتماعًا ثنائيًا الساعة العاشرة والربع صباحاً (الخامسة والربع صباحًا بتوقيت موسكو). وعقب الاجتماع، سيحضر الزعيمان مأدبة عشاء رسمية الساعة السادسة مساءً (الواحدة ظهرًا بتوقيت موسكو).وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.

