الرئيس الصيني: 2026 يجب أن يكون عاما تاريخيا للعلاقات مع واشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث
من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260514/الرئيس-الصيني-2026-يجب-أن-يكون-عاما-تاريخيا-للعلاقات-مع-واشنطن-1113393294.html
الرئيس الصيني: 2026 يجب أن يكون عاما تاريخيا للعلاقات مع واشنطن
الرئيس الصيني: 2026 يجب أن يكون عاما تاريخيا للعلاقات مع واشنطن
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الخميس، عام 2026 بأنه يجب أن يكون عامًا تاريخيًا ومميزًا في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T03:16+0000
2026-05-14T03:18+0000
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113393574_0:202:2921:1845_1920x0_80_0_0_8fb73b6cde50129e2efef540ac7d546e.jpg
وقال شي جين بينغ خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين: "ليكن عام 2026 عامًا تاريخيًا ومميزًا للعلاقات الصينية-الأمريكية".وتُعقد محادثات زعيمي البلدين، اليوم الخميس، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها ترامب إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو/أيار. وينقل التلفزيون المركزي الصيني وقائع افتتاح اللقاء مباشرة.من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن يكون للولايات المتحدة والصين "مستقبل رائع".وقال خلال افتتاح المباحثات مع شي جين بينغ في بكين:"لقد نجحنا في التعامل مع الصعوبات عندما ظهرت، وكنا نحلها... ينتظرنا مستقبل رائع مشترك".وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح قبل مغادرته بأنه يتوقع نتائج إيجابية من هذه الزيارة، مشيرًا إلى أنه يخطط لإجراء مفاوضات مطوّلة مع الرئيس الصيني بشأن تسوية الوضع حول إيران، إضافة إلى مناقشة مسألة استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، وقضايا الطاقة.في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الصينية أن الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية، إلى جانب قضايا السلام والتنمية العالمية.كما قالت سفارة الصين في واشنطن إن هناك أربع "خطوط حمراء" لا ينبغي للولايات المتحدة تجاوزها للحفاظ على العلاقات، وهي: قضية تايوان، والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومسارات التنمية والنظم السياسية، وحق الصين في التنمية.ويرافق ترامب، إلى جانب زوجته ميلانيا، قادة 16 من كبرى الشركات الأمريكية، من بينهم مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، ورئيس شركة "بوينغ" كيلي أورتبرغ، والرئيس التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس" ديفيد سولومون، والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ.وذكر الرئيس الأمريكي خلال الرحلة أنه يعتزم طلب من شي جين بينغ "فتح" الصين أمام هذه الشركات.وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.وستمتدد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113393574_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_fd30e38238e93ab8b1f11369be7a5dc3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب
ترامب

الرئيس الصيني: 2026 يجب أن يكون عاما تاريخيا للعلاقات مع واشنطن

03:16 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 03:18 GMT 14.05.2026)
© REUTERS Evan Vucci特朗普和习近平
特朗普和习近平 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
© REUTERS Evan Vucci
تابعنا عبر
وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الخميس، عام 2026 بأنه يجب أن يكون عامًا تاريخيًا ومميزًا في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.
وقال شي جين بينغ خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين: "ليكن عام 2026 عامًا تاريخيًا ومميزًا للعلاقات الصينية-الأمريكية".
وتُعقد محادثات زعيمي البلدين، اليوم الخميس، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها ترامب إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو/أيار. وينقل التلفزيون المركزي الصيني وقائع افتتاح اللقاء مباشرة.
من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن يكون للولايات المتحدة والصين "مستقبل رائع".
وقال خلال افتتاح المباحثات مع شي جين بينغ في بكين:"لقد نجحنا في التعامل مع الصعوبات عندما ظهرت، وكنا نحلها... ينتظرنا مستقبل رائع مشترك".
وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح قبل مغادرته بأنه يتوقع نتائج إيجابية من هذه الزيارة، مشيرًا إلى أنه يخطط لإجراء مفاوضات مطوّلة مع الرئيس الصيني بشأن تسوية الوضع حول إيران، إضافة إلى مناقشة مسألة استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، وقضايا الطاقة.
في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الصينية أن الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية، إلى جانب قضايا السلام والتنمية العالمية.
كما قالت سفارة الصين في واشنطن إن هناك أربع "خطوط حمراء" لا ينبغي للولايات المتحدة تجاوزها للحفاظ على العلاقات، وهي: قضية تايوان، والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومسارات التنمية والنظم السياسية، وحق الصين في التنمية.
ويرافق ترامب، إلى جانب زوجته ميلانيا، قادة 16 من كبرى الشركات الأمريكية، من بينهم مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، ورئيس شركة "بوينغ" كيلي أورتبرغ، والرئيس التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس" ديفيد سولومون، والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ.
وذكر الرئيس الأمريكي خلال الرحلة أنه يعتزم طلب من شي جين بينغ "فتح" الصين أمام هذه الشركات.
وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.
وستمتدد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.
وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала