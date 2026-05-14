الرئيس الصيني: 2026 يجب أن يكون عاما تاريخيا للعلاقات مع واشنطن

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الخميس، عام 2026 بأنه يجب أن يكون عامًا تاريخيًا ومميزًا في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T03:16+0000

وقال شي جين بينغ خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين: "ليكن عام 2026 عامًا تاريخيًا ومميزًا للعلاقات الصينية-الأمريكية".وتُعقد محادثات زعيمي البلدين، اليوم الخميس، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها ترامب إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو/أيار. وينقل التلفزيون المركزي الصيني وقائع افتتاح اللقاء مباشرة.من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن يكون للولايات المتحدة والصين "مستقبل رائع".وقال خلال افتتاح المباحثات مع شي جين بينغ في بكين:"لقد نجحنا في التعامل مع الصعوبات عندما ظهرت، وكنا نحلها... ينتظرنا مستقبل رائع مشترك".وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح قبل مغادرته بأنه يتوقع نتائج إيجابية من هذه الزيارة، مشيرًا إلى أنه يخطط لإجراء مفاوضات مطوّلة مع الرئيس الصيني بشأن تسوية الوضع حول إيران، إضافة إلى مناقشة مسألة استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، وقضايا الطاقة.في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الصينية أن الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية، إلى جانب قضايا السلام والتنمية العالمية.كما قالت سفارة الصين في واشنطن إن هناك أربع "خطوط حمراء" لا ينبغي للولايات المتحدة تجاوزها للحفاظ على العلاقات، وهي: قضية تايوان، والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومسارات التنمية والنظم السياسية، وحق الصين في التنمية.ويرافق ترامب، إلى جانب زوجته ميلانيا، قادة 16 من كبرى الشركات الأمريكية، من بينهم مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، ورئيس شركة "بوينغ" كيلي أورتبرغ، والرئيس التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس" ديفيد سولومون، والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ.وذكر الرئيس الأمريكي خلال الرحلة أنه يعتزم طلب من شي جين بينغ "فتح" الصين أمام هذه الشركات.وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين، منذ 9 سنوات، حسبما أفادت تلفزيون الصين المركزي.وستمتدد زيارة ترامب الرسمية إلى الصين، في الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وستقتصر على زيارة بكين فقط، ولم يتم الإعلان عن أي رحلات إلى مدن صينية أخرى.وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما جو بايدن فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.

سبوتنيك عربي

