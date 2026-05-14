مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لـ "سبوتنيك": اجتماع "بريكس" في الهند يحمل رسائل حاسمة للغرب
صرح السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، بأن اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" في الهند يأتي في توقيت شديد الحساسية، في ظل توترات إقليمية... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال حسن، في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن الاجتماع يهدف بشكل رئيسي إلى تبادل وجهات النظر بين الدول الأعضاء والشركاء، وتقييم القرارات السابقة، وصياغة جدول أعمال القمة القادمة عبر القنوات الدبلوماسية.وأشار إلى أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية استثنائية لكونه يُعقد في وقت تتعرض فيه إيران -وهي عضو فاعل في المجموعة- لضغوط واعتداءات مستمرة من جانب واشنطن وإسرائيل.وأضاف حسن أن الموقف الإيراني، الذي استعرضه وزير خارجيتها خلال الاجتماع، يركز على انتهاك الولايات المتحدة وإسرائيل للقانون الدولي، وفرض شروط ومطالب غير منطقية على طهران.وأوضح أن هناك "نوعا من التضامن والتفهم داخل "بريكس" للموقف الإيراني، خاصة وأن دولا كبرى في المجموعة مثل الصين وروسيا والهند لا تلتزم بشكل كامل بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية".وحول العلاقات الخليجية الإيرانية، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن مستوى العلاقات بين الإمارات وإيران يتسم بخصوصية اقتصادية وتجارية كبيرة، حيث كان حجم التبادل التجاري بينهما يصل إلى 15 مليار دولار سنويا قبل التوترات الأخيرة.وأشار إلى أن الإمارات كانت تُعد منفذا حيويا للصادرات الإيرانية، إلا أن وجود القواعد العسكرية الأمريكية والضغوط من واشنطن وضع دول الخليج في موقف صعب لا تستطيع معه رفض المطالب الأمريكية.وأضاف حسن أن أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز سيؤثر سلبا على جميع دول المنطقة والعالم، بما في ذلك الصين التي تعد متضررا رئيسيا من مثل هذه الخطوة.
محمد حميدة
