مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لـ "سبوتنيك": اجتماع "بريكس" في الهند يحمل رسائل حاسمة للغرب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لـ "سبوتنيك": اجتماع "بريكس" في الهند يحمل رسائل حاسمة للغرب
سبوتنيك عربي
مجموعة بريكس
وقال حسن، في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن الاجتماع يهدف بشكل رئيسي إلى تبادل وجهات النظر بين الدول الأعضاء والشركاء، وتقييم القرارات السابقة، وصياغة جدول أعمال القمة القادمة عبر القنوات الدبلوماسية.وأشار إلى أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية استثنائية لكونه يُعقد في وقت تتعرض فيه إيران -وهي عضو فاعل في المجموعة- لضغوط واعتداءات مستمرة من جانب واشنطن وإسرائيل.وأضاف حسن أن الموقف الإيراني، الذي استعرضه وزير خارجيتها خلال الاجتماع، يركز على انتهاك الولايات المتحدة وإسرائيل للقانون الدولي، وفرض شروط ومطالب غير منطقية على طهران.وأوضح أن هناك "نوعا من التضامن والتفهم داخل "بريكس" للموقف الإيراني، خاصة وأن دولا كبرى في المجموعة مثل الصين وروسيا والهند لا تلتزم بشكل كامل بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية".وحول العلاقات الخليجية الإيرانية، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن مستوى العلاقات بين الإمارات وإيران يتسم بخصوصية اقتصادية وتجارية كبيرة، حيث كان حجم التبادل التجاري بينهما يصل إلى 15 مليار دولار سنويا قبل التوترات الأخيرة.وأشار إلى أن الإمارات كانت تُعد منفذا حيويا للصادرات الإيرانية، إلا أن وجود القواعد العسكرية الأمريكية والضغوط من واشنطن وضع دول الخليج في موقف صعب لا تستطيع معه رفض المطالب الأمريكية.وأضاف حسن أن أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز سيؤثر سلبا على جميع دول المنطقة والعالم، بما في ذلك الصين التي تعد متضررا رئيسيا من مثل هذه الخطوة.
محمد حميدة
18:09 GMT 14.05.2026
© Sputnikاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في العاصمة الهندية نيودلهي،
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في العاصمة الهندية نيودلهي، - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
صرح السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، بأن اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" في الهند يأتي في توقيت شديد الحساسية، في ظل توترات إقليمية ودولية متصاعدة.
وقال حسن، في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن الاجتماع يهدف بشكل رئيسي إلى تبادل وجهات النظر بين الدول الأعضاء والشركاء، وتقييم القرارات السابقة، وصياغة جدول أعمال القمة القادمة عبر القنوات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية استثنائية لكونه يُعقد في وقت تتعرض فيه إيران -وهي عضو فاعل في المجموعة- لضغوط واعتداءات مستمرة من جانب واشنطن وإسرائيل.
وأضاف حسن أن الموقف الإيراني، الذي استعرضه وزير خارجيتها خلال الاجتماع، يركز على انتهاك الولايات المتحدة وإسرائيل للقانون الدولي، وفرض شروط ومطالب غير منطقية على طهران.
روسيا: إمكانات التطوير التكنولوجي لدول بريكس تقدر بأكثر من 400 مليار دولار سنويا
5 مايو, 14:19 GMT
وأوضح أن هناك "نوعا من التضامن والتفهم داخل "بريكس" للموقف الإيراني، خاصة وأن دولا كبرى في المجموعة مثل الصين وروسيا والهند لا تلتزم بشكل كامل بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية".
وحول العلاقات الخليجية الإيرانية، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن مستوى العلاقات بين الإمارات وإيران يتسم بخصوصية اقتصادية وتجارية كبيرة، حيث كان حجم التبادل التجاري بينهما يصل إلى 15 مليار دولار سنويا قبل التوترات الأخيرة.
وأشار إلى أن الإمارات كانت تُعد منفذا حيويا للصادرات الإيرانية، إلا أن وجود القواعد العسكرية الأمريكية والضغوط من واشنطن وضع دول الخليج في موقف صعب لا تستطيع معه رفض المطالب الأمريكية.
وأضاف حسن أن أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز سيؤثر سلبا على جميع دول المنطقة والعالم، بما في ذلك الصين التي تعد متضررا رئيسيا من مثل هذه الخطوة.
