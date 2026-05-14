لافروف ونظيره الإيراني يعقدان اجتماعا في نيودلهي
سبوتنيك عربي
2026-05-14, سبوتنيك عربي
2026-05-14T13:35+0000
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يجتمعان في نيودلهي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس".
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام"، مرفقةً صورةً من الاجتماع: "محادثات بين وزيري خارجية روسيا وإيران في دلهي".
كما أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، محادثات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، وفقاً لما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".
وقال عبد العاطي في مستهل المحادثات: "يسعدني دائماً لقاؤكم والاستماع إلى الحكمة الروسية. كل شيء يسير بشكل رائع في علاقاتنا الثنائية".
ورد لافروف، قائلا: "نحن أيضاً نتعلم الكثير من أصدقائنا المصريين".
وكان لافروف قد شارك، صباح الخميس، في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" والدول الشريكة، كما أجرى محادثات مع وزير خارجية تايلاند. واستقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الوزراء المشاركين.