https://sarabic.ae/20260604/الخارجية-الروسية-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-ليس-لأوروبا-أي-دور-في-مفاوضات-أوكرانيا-1114040031.html
الخارجية الروسية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: ليس لأوروبا أي دور في مفاوضات أوكرانيا
الخارجية الروسية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: ليس لأوروبا أي دور في مفاوضات أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن أوروبا ليست طرفا في مفاوضات أوكرانيا بسبب موقفها العدائي تجاه روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T08:26+0000
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وقال غالوزين للصحفيين على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "أوروبا ليست جزءا من هذه الخطة التي ذكرتها. تحديدا بسبب موقفها العدائي والتدميري تجاه روسيا".وأشار غالوزين إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالمساعدة في إيجاد حلول للنزاع في أوكرانيا، وقال: "على الرغم من انشغال المفاوضين الأمريكيين حاليًا بالدرجة الأولى بأزمة الشرق الأوسط، فإن الإدارة الأمريكية لا تزال ملتزمة بالمساعدة في البحث عن تسوية سياسية ودبلوماسية من خلال مفاوضات ثلاثية، ونحن ندرك ذلك ونقدره".ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: ليس لأوروبا أي دور في مفاوضات أوكرانيا
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن أوروبا ليست طرفا في مفاوضات أوكرانيا بسبب موقفها العدائي تجاه روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ملتزمة بالمساعدة في مساعي التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.
وقال غالوزين للصحفيين على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "أوروبا ليست جزءا من هذه الخطة التي ذكرتها. تحديدا بسبب موقفها العدائي والتدميري تجاه روسيا".
وتابع غالوزين: "نحن لا نغلق أبوابنا أمام الحوار. إذا كانت لدى أوروبا أي أفكار بناءة وجيدة، فعليها طرحها واقتراحها، وسنقيّم مدى جدواها. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات على قدرة أوروبا على تقديم أي أفكار جيدة".
وأشار غالوزين إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالمساعدة في إيجاد حلول للنزاع في أوكرانيا، وقال: "على الرغم من انشغال المفاوضين الأمريكيين حاليًا بالدرجة الأولى بأزمة الشرق الأوسط، فإن الإدارة الأمريكية لا تزال ملتزمة بالمساعدة في البحث عن تسوية سياسية ودبلوماسية من خلال مفاوضات ثلاثية، ونحن ندرك ذلك ونقدره".
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على حثّ فلاديمير زيلينسكي على الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج، وقال: "بحسب ما نفهمه، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بوعدها بالعمل على حثّ زيلينسكي على الالتزام بهذه التفاهمات المتبادلة".
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.