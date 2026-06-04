https://sarabic.ae/20260604/الخارجية-الروسية-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-ليس-لأوروبا-أي-دور-في-مفاوضات-أوكرانيا-1114040031.html

الخارجية الروسية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: ليس لأوروبا أي دور في مفاوضات أوكرانيا

الخارجية الروسية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: ليس لأوروبا أي دور في مفاوضات أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن أوروبا ليست طرفا في مفاوضات أوكرانيا بسبب موقفها العدائي تجاه روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T08:26+0000

2026-06-04T08:26+0000

2026-06-04T08:26+0000

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

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وقال غالوزين للصحفيين على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "أوروبا ليست جزءا من هذه الخطة التي ذكرتها. تحديدا بسبب موقفها العدائي والتدميري تجاه روسيا".وأشار غالوزين إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالمساعدة في إيجاد حلول للنزاع في أوكرانيا، وقال: "على الرغم من انشغال المفاوضين الأمريكيين حاليًا بالدرجة الأولى بأزمة الشرق الأوسط، فإن الإدارة الأمريكية لا تزال ملتزمة بالمساعدة في البحث عن تسوية سياسية ودبلوماسية من خلال مفاوضات ثلاثية، ونحن ندرك ذلك ونقدره".ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة، وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

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