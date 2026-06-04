https://sarabic.ae/20260604/زاخاروفا-من-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-أوروبا-تدرك-أن-رفض-التعاون-مع-روسيا-انتحار-بالنسبة-لها-1114032858.html
زاخاروفا من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: أوروبا تدرك أن رفض التعاون مع روسيا انتحار بالنسبة لها
زاخاروفا من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: أوروبا تدرك أن رفض التعاون مع روسيا انتحار بالنسبة لها
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدول الأوروبية تدرك أن رفض التعاون مع روسيا بات بمثابة انتحار سياسي لبلدانها. 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T06:03+0000
2026-06-04T06:03+0000
2026-06-04T06:03+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" على هامش "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي": "يدرك سكان دول أوروبا الغربية إلى أين قادتهم أنظمتهم، ويطالبون باتخاذ إجراءات حاسمة لتجاوز الأزمة".ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
https://sarabic.ae/20260604/زاخاروفا-من-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-روسيا-والمجر-لديهما-آفاق-جيدة-للتعاون-1114032222.html
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
زاخاروفا من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: أوروبا تدرك أن رفض التعاون مع روسيا انتحار بالنسبة لها
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدول الأوروبية تدرك أن رفض التعاون مع روسيا بات بمثابة انتحار سياسي لبلدانها.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" على هامش "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي": "يدرك سكان دول أوروبا الغربية إلى أين قادتهم أنظمتهم، ويطالبون باتخاذ إجراءات حاسمة لتجاوز الأزمة".
وأكملت: "هم يدركون أن رفض التعامل مع روسيا، واستخدام مواردها، والعيش في تعايش طبيعي قائم على الاحترام المتبادل ضمن فضاء أوروبي موحد، بات بمثابة انتحار سياسي بالنسبة لهم، ولذا يتلقون ردًا من أنظمتهم يوحي بأنهم يعتزمون اتباع مسار مختلف تمامًا".
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.