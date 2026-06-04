https://sarabic.ae/20260604/زاخاروفا-من-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-روسيا-والمجر-لديهما-آفاق-جيدة-للتعاون-1114032222.html
زاخاروفا من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: روسيا والمجر لديهما آفاق جيدة للتعاون
زاخاروفا من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: روسيا والمجر لديهما آفاق جيدة للتعاون
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا والمجر لديهما آفاق جيدة للتعاون في مختلف المجالات. 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T05:31+0000
2026-06-04T05:31+0000
2026-06-04T05:31+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا
المجر
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وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "بلداننا، وهذا أمر واضح في رأيي، لديها آفاق جيدة لمزيد من التعاون في مجموعة واسعة من المجالات".ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
https://sarabic.ae/20260604/مجلس-الأعمال-الروسي-السعودي-هناك-فرص-واعدة-لزيادة-التجارة-الثنائية-إلى-10-مليارات-دولار-1114031258.html
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, المجر
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, المجر
زاخاروفا من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: روسيا والمجر لديهما آفاق جيدة للتعاون
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا والمجر لديهما آفاق جيدة للتعاون في مختلف المجالات.
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "بلداننا، وهذا أمر واضح في رأيي، لديها آفاق جيدة لمزيد من التعاون في مجموعة واسعة من المجالات".
يذكر أنه بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في المجر في أبريل/نيسان، فاز حزب "تيسا" بزعامة بيتر ماغيار، وتمّ تثبيت أنيتا أوربان وزيرةً للخارجية.
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.