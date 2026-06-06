https://sarabic.ae/20260606/واشنطن-تأمين-ما-يكفي-من-شحنات-النفط-عبر-مضيق-هرمز-يتطلب-حلا-مع-إيران-1114106705.html

واشنطن: تأمين ما يكفي من شحنات النفط عبر مضيق هرمز يتطلب حلا مع إيران

واشنطن: تأمين ما يكفي من شحنات النفط عبر مضيق هرمز يتطلب حلا مع إيران

سبوتنيك عربي

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، السبت، إن خفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق مع إيران لزيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T00:54+0000

2026-06-06T00:54+0000

2026-06-06T00:54+0000

مضيق هرمز

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

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وقال رايت في مقابلة خلال مشاركته في فعالية أقيمت في منشأة النفط والغاز التابعة لشركة Sable Offshore (SOC.N) بالقرب من سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا: "الطريق لخفض أسعار البنزين والديزل هو زيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. وفي نهاية المطاف، سيكون ذلك مرتبطاً بالتوصل إلى تسوية مع إيران".وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود مبرر بالجهود العسكرية الرامية إلى إزالة التهديد النووي الإيراني.وقال: "نحن ندفع أكثر، لكننا نحل تحدياً جيوسياسياً كبيراً، وتهديداً كبيراً للأمن القومي، وتهديداً خطيراً للمنطقة بأكملها. هذا كلفة نحصل مقابلها على شيء".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي وقت سابق، أمس الجمعة: "يبدو أن الوضع بشأن إيران يسير بشكل جيد للغاية"، مضيفا: "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وهي ليست في موقف يسمح لها بحيازته".من جانبه، صرح مستشار المرشد الإيراني، محسن رضائي، الجمعة، بأن "احتمال اندلاع الحرب مجددًا يبقى ضئيلاً"، لكنه حذر من أن استمرار الضغوط والحصار على إيران قد يدفع إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل مناطق استراتيجية تمتد من المحيط الهندي إلى باب المندب والبحر الأحمر والبحر المتوسط.وأوضح رضائي، في مقابلة تلفزيونية، أن "المفاوضات بين طهران وواشنطن وصلت إلى طريق مسدود"، معتبرًا أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ خطوات لكسر حالة الجمود الحالية وفتح الباب أمام تفاهمات جديدة بين البلدين.وأكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الخميس، أن "إيران ماضية في مواقفها السياسية والإقليمية ولن تتراجع أمام الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبرًا أن ما وصفه بـ"نظام الهيمنة" يسعى باستمرار إلى منع بلاده من تحقيق المزيد من التقدم.ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط، ما يجعله محورًا رئيسيًا في أسواق الطاقة الدولية.واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260605/مستشار-المرشد-الإيراني-المفاوضات-مع-واشنطن-وصلت-إلى-طريق-مسدود-1114099804.html

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