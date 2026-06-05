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مستشار المرشد الإيراني: المفاوضات مع واشنطن وصلت إلى طريق مسدود
مستشار المرشد الإيراني: المفاوضات مع واشنطن وصلت إلى طريق مسدود
سبوتنيك عربي
صرح مستشار المرشد الإيراني، محسن رضائي، أن "احتمال اندلاع الحرب مجددًا يبقى ضئيلاً"، لكنه حذر من أن استمرار الضغوط والحصار على إيران قد يدفع إلى توسيع نطاق... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T17:31+0000
2026-06-05T17:31+0000
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وأوضح رضائي، في مقابلة تلفزيوينة، أن "المفاوضات بين طهران وواشنطن وصلت إلى طريق مسدود"، معتبرًا أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ خطوات لكسر حالة الجمود الحالية وفتح الباب أمام تفاهمات جديدة بين البلدين.وأشار إلى أن "الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لا يمثل مبلغًا كبيرًا بالنسبة للولايات المتحدة، لكنه يعد اختبارًا للثقة ينبغي على واشنطن اجتيازه إذا كانت جادة في تحسين العلاقات مع طهران".وأكد رضائي، أن "رفع العقوبات والحصار الاقتصادي ومنح الشعب الإيراني حقوقه والإفراج عن الأصول المجمدة تمثل مطالب أساسية لإيران"، محذرا من أن استمرار الحرب أو الضغوط قد يؤدي إلى اتساع دائرة المواجهة لتشمل ممرات بحرية حيوية في المنطقة.كما دعا، الرئيس الأمريكي إلى اتخاذ قرارات "بشكل مستقل عن إسرائيل، مضيفًا أن إظهار الشجاعة السياسية من جانب ترامب يمكن أن يسهم في حل العديد من الملفات العالقة ويفتح أفقًا جديدًا لمستقبل العلاقات الإيرانية الأمريكية.وأكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أمس الخميس، أن "إيران ماضية في مواقفها السياسية والإقليمية ولن تتراجع أمام الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبرًا أن ما وصفه بـ"نظام الهيمنة" يسعى باستمرار إلى منع بلاده من تحقيق المزيد من التقدم.وقال مجتبى خامنئي، في رسالة وجهها بمناسبة "عيد الغدير"، إن "نظام الهيمنة لن يدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات تحول دون تقدم إيران"، مضيفاً أن إسرائيل تمثل "قاعدة عسكرية صنعها هذا النظام" في المنطقة.وشدد على أن إيران لن تتراجع عن موقفها تجاه إسرائيل، متهمًا الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة زعزعة تماسك البلاد وتأجيج الخلافات الداخلية خلال الفترة الماضية.وأضاف أن "أعداء إيران، وبعد فشلهم في ساحة المعركة، يسعون إلى الإضرار بصمود الشعب الإيراني وإحداث انقسامات داخلية"، مشيرًا إلى أن بلاده تمكنت من إفشال ما وصفها بـ"مكائد العدو".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن المحادثات بين واشنطن وطهران تسير بشكل جيد للغاية، لافتًا إلى أن الجانبين أصبحا قريبين من التوقيع على اتفاق.وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من أمس الأربعاء، بأن بلاده على أتم الاستعداد لمواصلة الحرب لأي فترة زمنية ولديها القدرات العسكرية اللازمة، لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب.وقال عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام: "نمتلك القدرة للاستمرار في الحرب لأي فترة زمنية، وهذا لا يعني أننا نريد الحرب، لا ننشد الحرب أبدًا وهذه الحرب لم نبدأها وقد ردينا بإيجابية على طلب التفاوض".وأضاف أن "طهران تصر على أن يشمل وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل لبنان، محذرًا من أن إيران مستعدة لضرب إسرائيل إذا هاجمت العاصمة اللبنانية بيروت".وتابع: "اتصالاتنا مع الأمريكيين لم تقطع لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. نحن والأمريكيون ندرس النصوص التي تم تبادلها ونعمل على صياغة نهائية"، مشيرًا إلى أن "العودة إلى المفاوضات ستكون مستندة إلى تأمين حقوق الشعب الإيراني ونهاية الحرب على إيران ولبنان وفي المنطقة".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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https://sarabic.ae/20260603/مجلس-النواب-الأمريكي-يدعم-قرارا-يحد-من-صلاحيات-ترامب-بشأن-حرب-إيران-1114029054.html
https://sarabic.ae/20260605/طهران-وإسلام-آباد-تبحثان-تثبيت-التهدئة-ومحاولة-إنهاء-الحرب-على-إيران-1114090987.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

مستشار المرشد الإيراني: المفاوضات مع واشنطن وصلت إلى طريق مسدود

17:31 GMT 05.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemiمجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية
مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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صرح مستشار المرشد الإيراني، محسن رضائي، أن "احتمال اندلاع الحرب مجددًا يبقى ضئيلاً"، لكنه حذر من أن استمرار الضغوط والحصار على إيران قد يدفع إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل مناطق استراتيجية تمتد من المحيط الهندي إلى باب المندب والبحر الأحمر والبحر المتوسط.
وأوضح رضائي، في مقابلة تلفزيوينة، أن "المفاوضات بين طهران وواشنطن وصلت إلى طريق مسدود"، معتبرًا أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ خطوات لكسر حالة الجمود الحالية وفتح الباب أمام تفاهمات جديدة بين البلدين.
وأشار إلى أن "الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لا يمثل مبلغًا كبيرًا بالنسبة للولايات المتحدة، لكنه يعد اختبارًا للثقة ينبغي على واشنطن اجتيازه إذا كانت جادة في تحسين العلاقات مع طهران".
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وأكد رضائي، أن "رفع العقوبات والحصار الاقتصادي ومنح الشعب الإيراني حقوقه والإفراج عن الأصول المجمدة تمثل مطالب أساسية لإيران"، محذرا من أن استمرار الحرب أو الضغوط قد يؤدي إلى اتساع دائرة المواجهة لتشمل ممرات بحرية حيوية في المنطقة.
كما دعا، الرئيس الأمريكي إلى اتخاذ قرارات "بشكل مستقل عن إسرائيل، مضيفًا أن إظهار الشجاعة السياسية من جانب ترامب يمكن أن يسهم في حل العديد من الملفات العالقة ويفتح أفقًا جديدًا لمستقبل العلاقات الإيرانية الأمريكية.
وأكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أمس الخميس، أن "إيران ماضية في مواقفها السياسية والإقليمية ولن تتراجع أمام الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبرًا أن ما وصفه بـ"نظام الهيمنة" يسعى باستمرار إلى منع بلاده من تحقيق المزيد من التقدم.
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وقال مجتبى خامنئي، في رسالة وجهها بمناسبة "عيد الغدير"، إن "نظام الهيمنة لن يدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات تحول دون تقدم إيران"، مضيفاً أن إسرائيل تمثل "قاعدة عسكرية صنعها هذا النظام" في المنطقة.
وشدد على أن إيران لن تتراجع عن موقفها تجاه إسرائيل، متهمًا الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة زعزعة تماسك البلاد وتأجيج الخلافات الداخلية خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن "أعداء إيران، وبعد فشلهم في ساحة المعركة، يسعون إلى الإضرار بصمود الشعب الإيراني وإحداث انقسامات داخلية"، مشيرًا إلى أن بلاده تمكنت من إفشال ما وصفها بـ"مكائد العدو".
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وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن المحادثات بين واشنطن وطهران تسير بشكل جيد للغاية، لافتًا إلى أن الجانبين أصبحا قريبين من التوقيع على اتفاق.
وقال ترامب، في تصريحات متلفزة من البيت الأبيض: "سمعت أن المفاوضات مع إيران، سارت بشكل جيد للغاية... وطهران قريبة جدا من التوقيع على وثيقة لن تسعى بموجبها إلى امتلاك أسلحة نووية".
وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من أمس الأربعاء، بأن بلاده على أتم الاستعداد لمواصلة الحرب لأي فترة زمنية ولديها القدرات العسكرية اللازمة، لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب.
وقال عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام: "نمتلك القدرة للاستمرار في الحرب لأي فترة زمنية، وهذا لا يعني أننا نريد الحرب، لا ننشد الحرب أبدًا وهذه الحرب لم نبدأها وقد ردينا بإيجابية على طلب التفاوض".
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وأضاف أن "طهران تصر على أن يشمل وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل لبنان، محذرًا من أن إيران مستعدة لضرب إسرائيل إذا هاجمت العاصمة اللبنانية بيروت".
وتابع: "اتصالاتنا مع الأمريكيين لم تقطع لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. نحن والأمريكيون ندرس النصوص التي تم تبادلها ونعمل على صياغة نهائية"، مشيرًا إلى أن "العودة إلى المفاوضات ستكون مستندة إلى تأمين حقوق الشعب الإيراني ونهاية الحرب على إيران ولبنان وفي المنطقة".
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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