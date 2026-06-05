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بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي 2026
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تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
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كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
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من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
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29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
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طهران وإسلام آباد تبحثان تثبيت التهدئة ومحاولة إنهاء الحرب على إيران
طهران وإسلام آباد تبحثان تثبيت التهدئة ومحاولة إنهاء الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
بحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، ونظيره الإيراني إسكندر مؤمني، تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد والعمل على إنهاء الحرب على إيران. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T13:51+0000
2026-06-05T13:51+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، عن وزارة الداخلية الباكستانية أن الجانبين ناقشا آخر المستجدات الإقليمية وقضايا الأمن الداخلي، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.وأفادت صحيفة غربية بأن هذه المناقشات طرحت خلال اجتماع عقد في العاصمة القرغيزية بيشكيك، على هامش اجتماع وزراء الداخلية في منظمة شنغهاي للتعاون.ويأتي اللقاء في وقت تكثف فيه باكستان تحركاتها الدبلوماسية لدعم مسار التهدئة بين طهران وواشنطن، حيث تلعب باكستان دورا مهما في الوساطة الهادفة إلى التوصل لاتفاق دائم بينهما.عقد الوزيران الباكستاني والإيراني اجتماعين في بيشكيك، منذ الخميس، في إطار مشاورات مكثفة تركز على تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتهيئة الأرضية لاتفاق سياسي أوسع خلال الفترة المقبلة.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير/شباط الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260605/الحرس-الثوري-الأمريكيون-هزموا-منذ-اليوم-العاشر-للحرب-على-إيران-1114087532.html
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أخبار إيران, العالم, الأخبار

طهران وإسلام آباد تبحثان تثبيت التهدئة ومحاولة إنهاء الحرب على إيران

13:51 GMT 05.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemiتصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
بحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، ونظيره الإيراني إسكندر مؤمني، تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد والعمل على إنهاء الحرب على إيران.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، عن وزارة الداخلية الباكستانية أن الجانبين ناقشا آخر المستجدات الإقليمية وقضايا الأمن الداخلي، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
الحرس الثوري: الأمريكيون هزموا منذ اليوم العاشر للحرب على إيران
13:00 GMT
وأفادت صحيفة غربية بأن هذه المناقشات طرحت خلال اجتماع عقد في العاصمة القرغيزية بيشكيك، على هامش اجتماع وزراء الداخلية في منظمة شنغهاي للتعاون.
ويأتي اللقاء في وقت تكثف فيه باكستان تحركاتها الدبلوماسية لدعم مسار التهدئة بين طهران وواشنطن، حيث تلعب باكستان دورا مهما في الوساطة الهادفة إلى التوصل لاتفاق دائم بينهما.
عقد الوزيران الباكستاني والإيراني اجتماعين في بيشكيك، منذ الخميس، في إطار مشاورات مكثفة تركز على تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتهيئة الأرضية لاتفاق سياسي أوسع خلال الفترة المقبلة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
مجتبى خامنئي: إيران لن تتراجع أمام الضغوط
أمس, 08:45 GMT
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير/شباط الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
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