https://sarabic.ae/20260605/طهران-وإسلام-آباد-تبحثان-تثبيت-التهدئة-ومحاولة-إنهاء-الحرب-على-إيران-1114090987.html

طهران وإسلام آباد تبحثان تثبيت التهدئة ومحاولة إنهاء الحرب على إيران

طهران وإسلام آباد تبحثان تثبيت التهدئة ومحاولة إنهاء الحرب على إيران

سبوتنيك عربي

بحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، ونظيره الإيراني إسكندر مؤمني، تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد والعمل على إنهاء الحرب على إيران. 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T13:51+0000

2026-06-05T13:51+0000

2026-06-05T13:51+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، عن وزارة الداخلية الباكستانية أن الجانبين ناقشا آخر المستجدات الإقليمية وقضايا الأمن الداخلي، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.وأفادت صحيفة غربية بأن هذه المناقشات طرحت خلال اجتماع عقد في العاصمة القرغيزية بيشكيك، على هامش اجتماع وزراء الداخلية في منظمة شنغهاي للتعاون.ويأتي اللقاء في وقت تكثف فيه باكستان تحركاتها الدبلوماسية لدعم مسار التهدئة بين طهران وواشنطن، حيث تلعب باكستان دورا مهما في الوساطة الهادفة إلى التوصل لاتفاق دائم بينهما.عقد الوزيران الباكستاني والإيراني اجتماعين في بيشكيك، منذ الخميس، في إطار مشاورات مكثفة تركز على تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتهيئة الأرضية لاتفاق سياسي أوسع خلال الفترة المقبلة.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير/شباط الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

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