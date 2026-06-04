https://sarabic.ae/20260604/مجتبى-خامنئي-إيران-لن-تتراجع-أمام-الضغوط-1114040931.html

مجتبى خامنئي: إيران لن تتراجع أمام الضغوط

مجتبى خامنئي: إيران لن تتراجع أمام الضغوط

سبوتنيك عربي

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن "إيران ماضية في مواقفها السياسية والإقليمية ولن تتراجع أمام الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبرًا أن ما... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T08:45+0000

2026-06-04T08:45+0000

2026-06-04T08:45+0000

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وقال مجتبى خامنئي، في رسالة وجهها بمناسبة عيد الغدير، إن "نظام الهيمنة لن يدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات تحول دون تقدم إيران"، مضيفاً أن إسرائيل تمثل "قاعدة عسكرية صنعها هذا النظام" في المنطقة.وشدد على أن إيران لن تتراجع عن موقفها تجاه إسرائيل، متهمًا الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة زعزعة تماسك البلاد وتأجيج الخلافات الداخلية خلال الفترة الماضية.وأضاف أن "أعداء إيران، وبعد فشلهم في ساحة المعركة، يسعون إلى الإضرار بصمود الشعب الإيراني وإحداث انقسامات داخلية"، مشيرًا إلى أن بلاده تمكنت من إفشال ما وصفها بـ"مكائد العدو".كما اعتبر أن نشر رؤى سلبية داخل المجتمع الإيراني يصب في إطار دعم ما سماه "العدوان"، داعياً إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك الداخلي في مواجهة التحديات.وأكد خامنئي، أن الشعب الإيراني يفتخر اليوم بانتمائه إلى "جبهة المقاومة"، معتبرًا أن ذلك جاء نتيجة المسار الذي أرساه كل من الخميني وخامنئي.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن المحادثات بين واشنطن وطهران تسير بشكل جيد للغاية، لافتًا إلى أن الجانبين أصبحا قريبين من التوقيع على اتفاق.وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من أمس الأربعاء، بأن بلاده على أتم الاستعداد لمواصلة الحرب لأي فترة زمنية ولديها القدرات العسكرية اللازمة، لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب.وقال عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام، "نمتلك القدرة للاستمرار في الحرب لأي فترة زمنية، وهذا لا يعني أننا نريد الحرب، لا ننشد الحرب أبدًا وهذه الحرب لم نبدأها وقد ردينا بإيجابية على طلب التفاوض".وأضاف أن "طهران تصر على أن يشمل وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل لبنان، محذرًا من أن إيران مستعدة لضرب إسرائيل إذا هاجمت العاصمة اللبنانية بيروت".وتابع: "اتصالاتنا مع الأمريكيين لم تقطع لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. نحن والأمريكيون ندرس النصوص التي تم تبادلها ونعمل على صياغة نهائية"، مشيرًا إلى أن "العودة إلى المفاوضات ستكون مستندة إلى تأمين حقوق الشعب الإيراني ونهاية الحرب على إيران ولبنان وفي المنطقة".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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