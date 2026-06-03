https://sarabic.ae/20260603/روبيو-اليورانيوم-عالي-التخصيب-محور-رئيسي-في-المفاوضات-مع-إيران-1114027889.html

روبيو: اليورانيوم عالي التخصيب محور رئيسي في المفاوضات مع إيران

روبيو: اليورانيوم عالي التخصيب محور رئيسي في المفاوضات مع إيران

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكل محورا رئيسا في المفاوضات الجارية بين البلدين برعاية... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T20:32+0000

2026-06-03T20:32+0000

2026-06-03T20:32+0000

أخبار إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59f94d90b0bf5a1c996f2b8c302b7b6.jpg

وأكدت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، أن روبيو قد جدد التأكيد على أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام مع إيران.وقال روبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "أعتقد أن هذه المسألة باتت مطروحة بوضوح في الرسائل التي نتبادلها، لكننا... لم نحصل حتى الآن على موافقة نهائية من جانبهم".وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الحرب في إيران انتهت، وقال: "نحن لم نعد ننفّذ ضربات متواصلة داخل إيران لإضعاف قدراتها العسكرية، لأن عملية "الغضب الملحمي" انتهت".واعتبر أن الولايات المتحدة حققت "نصرا" معرفا إياه بـ"تدمير قاعدتهم الصناعية الدفاعية، وتقليص عدد منصات إطلاق الصواريخ التي يمتلكونها، وخفض مخزونهم من الطائرات المسيّرة بشكل ملحوظ". وتابع روبيو: "حققنا كل ذلك، إضافة إلى تدمير ما تبقى من سلاحهم الجوّي والقضاء على أسطولهم البحري بالكامل".وفي سياق ذي صلة، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده على أتم الاستعداد لمواصلة الحرب لأي فترة زمنية ولديها القدرات العسكرية اللازمة، لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب.وقال عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام، اليوم الأربعاء: "نمتلك القدرة للاستمرار في الحرب لأي فترة زمنية وهذا لا يعني أننا نريد الحرب، لا ننشد الحرب أبداً وهذه الحرب لم نبدأها وقد ردينا بإيجابية على طلب التفاوض".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260603/عراقجي-إيران-قادرة-على-الاستمرار-في-الحرب-لأي-فترة-زمنية-لكن-هذا-لا-يعني-أنها-تريد-الحرب-1114027016.html

https://sarabic.ae/20260603/الحرس-الثوري-الإيراني-العدو-مضطر-للقبول-بالقواعد-الجديدة-التي-فرضتها-بلادنا-على-الميدان-1114014932.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, الأخبار