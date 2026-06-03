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https://sarabic.ae/20260603/الحرس-الثوري-الإيراني-العدو-مضطر-للقبول-بالقواعد-الجديدة-التي-فرضتها-بلادنا-على-الميدان-1114014932.html
الحرس الثوري الإيراني: العدو مضطر للقبول بالقواعد الجديدة التي فرضتها بلادنا على الميدان
الحرس الثوري الإيراني: العدو مضطر للقبول بالقواعد الجديدة التي فرضتها بلادنا على الميدان
سبوتنيك عربي
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "العدو مضطر لقبول القواعد الجديدة التي فرضها الشعب الإيراني والقوات المسلحة على الميدان". 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T16:40+0000
2026-06-03T16:40+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الأربعاء، عن بيان للحرس الثوري، أن "نيران الحرب الصهيو-أمريكية المفروضة الثالثة أجبرت العدو، بعد أربعين يوما من المقاومة الساحقة، على التوسل لوقف إطلاق النار، فقد بات واضحا أن الثورة الإسلامية، تمضي إلى الأمام باقتدار أكبر من السابق".وأشار الحرس الثوري الإيراني في بيانه إلى أن "التذكير بعدد من النقاط الاستراتيجية يعد أمرا ضروريا ومرشدا، منها صناعة العدو للروايات بهدف إظهار هزيمته على أنها انتصار، والجاهزية القصوى في مواجهة نكث العهود المتأصل لدى العدو، وتماسك جبهة المقاومة حتى تحقيق النصر النهائي".وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن "إيران لم تقدم خلال الأيام القليلة الماضية أي رد للأمريكيين خلافًا لأوهام ترامب".وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن "الوضع مع إيران يتقدم بسرعة وسيسير بشكل جيد جدا. إنهم (الإيرانيون) يقولون إن المفاوضات قيد المصادقة داخل إيران".وأضافت الوكالة أن "إيران علّقت عمليًا تبادل النصوص عبر الوسطاء بسبب الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في لبنان، وذلك إلى حين تلبية الشروط التي تطرحها طهران بشأن الملف اللبناني".وتابعت: "وعليه، فإن ادعاء ترامب بأن إيران بصدد المصادقة على هذا الأمر لا يمت إلى الواقع بصلة، وإيران ومحور المقاومة لن تلتزما الصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في لبنان".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260603/إعلام-إيران-لم-تقدم-أي-رد-للأمريكيين-حتى-الآن-1114001939.html
https://sarabic.ae/20260602/ترامب-التقارير-عن-توقف-الحوار-مع-إيران-كاذبة-وخاطئة-1113975794.html
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إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

الحرس الثوري الإيراني: العدو مضطر للقبول بالقواعد الجديدة التي فرضتها بلادنا على الميدان

16:40 GMT 03.06.2026
© Sputnik . Said Tsarnaevسفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Sputnik . Said Tsarnaev
تابعنا عبر
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "العدو مضطر لقبول القواعد الجديدة التي فرضها الشعب الإيراني والقوات المسلحة على الميدان".
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الأربعاء، عن بيان للحرس الثوري، أن "نيران الحرب الصهيو-أمريكية المفروضة الثالثة أجبرت العدو، بعد أربعين يوما من المقاومة الساحقة، على التوسل لوقف إطلاق النار، فقد بات واضحا أن الثورة الإسلامية، تمضي إلى الأمام باقتدار أكبر من السابق".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
إعلام: إيران لم تقدم أي رد للأمريكيين حتى الآن
12:46 GMT
وأشار الحرس الثوري الإيراني في بيانه إلى أن "التذكير بعدد من النقاط الاستراتيجية يعد أمرا ضروريا ومرشدا، منها صناعة العدو للروايات بهدف إظهار هزيمته على أنها انتصار، والجاهزية القصوى في مواجهة نكث العهود المتأصل لدى العدو، وتماسك جبهة المقاومة حتى تحقيق النصر النهائي".
وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن "إيران لم تقدم خلال الأيام القليلة الماضية أي رد للأمريكيين خلافًا لأوهام ترامب".
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن "الوضع مع إيران يتقدم بسرعة وسيسير بشكل جيد جدا. إنهم (الإيرانيون) يقولون إن المفاوضات قيد المصادقة داخل إيران".
وأضافت الوكالة أن "إيران علّقت عمليًا تبادل النصوص عبر الوسطاء بسبب الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في لبنان، وذلك إلى حين تلبية الشروط التي تطرحها طهران بشأن الملف اللبناني".
وتابعت: "وعليه، فإن ادعاء ترامب بأن إيران بصدد المصادقة على هذا الأمر لا يمت إلى الواقع بصلة، وإيران ومحور المقاومة لن تلتزما الصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في لبنان".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
ترامب: التقارير عن توقف الحوار مع إيران "كاذبة وخاطئة"
أمس, 17:50 GMT
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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