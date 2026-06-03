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https://sarabic.ae/20260603/إعلام-إيران-لم-تقدم-أي-رد-للأمريكيين-حتى-الآن-1114001939.html
إعلام: إيران لم تقدم أي رد للأمريكيين حتى الآن
إعلام: إيران لم تقدم أي رد للأمريكيين حتى الآن
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن "إيران لم تقدم خلال الأيام القليلة الماضية أي رد للأمريكيين خلافًا لأوهام ترامب". 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T12:46+0000
2026-06-03T12:46+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن "الوضع مع إيران يتقدم بسرعة وسيسير بشكل جيد جدا. إنهم (الإيرانيون) يقولون إن المفاوضات قيد المصادقة داخل إيران".وأضافت الوكالة أن "إيران علّقت عمليًا تبادل النصوص عبر الوسطاء بسبب الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في لبنان، وذلك إلى حين تلبية الشروط التي تطرحها طهران بشأن الملف اللبناني".وتابعت "وعليه، فإن ادعاء ترامب بأن إيران بصدد المصادقة على هذا الأمر لا يمت إلى الواقع بصلة، وإيران ومحور المقاومة لن تلتزما الصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في لبنان".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260603/إيران-تتهم-أمريكا-بـالعدوان-وتحمل-الكويت-والبحرين-مسؤولية-دعم-الهجمات-الأخيرة-1113991344.html
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أخبار إيران, العالم, الأخبار
أخبار إيران, العالم, الأخبار

إعلام: إيران لم تقدم أي رد للأمريكيين حتى الآن

12:46 GMT 03.06.2026
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن "إيران لم تقدم خلال الأيام القليلة الماضية أي رد للأمريكيين خلافًا لأوهام ترامب".
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن "الوضع مع إيران يتقدم بسرعة وسيسير بشكل جيد جدا. إنهم (الإيرانيون) يقولون إن المفاوضات قيد المصادقة داخل إيران".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
إيران تتهم أمريكا بـ"العدوان" وتحمل الكويت والبحرين مسؤولية دعم الهجمات الأخيرة
08:26 GMT
وأضافت الوكالة أن "إيران علّقت عمليًا تبادل النصوص عبر الوسطاء بسبب الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في لبنان، وذلك إلى حين تلبية الشروط التي تطرحها طهران بشأن الملف اللبناني".
وتابعت "وعليه، فإن ادعاء ترامب بأن إيران بصدد المصادقة على هذا الأمر لا يمت إلى الواقع بصلة، وإيران ومحور المقاومة لن تلتزما الصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في لبنان".
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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