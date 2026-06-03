https://sarabic.ae/20260603/إيران-تتهم-أمريكا-بـالعدوان-وتحمل-الكويت-والبحرين-مسؤولية-دعم-الهجمات-الأخيرة-1113991344.html
إيران تتهم أمريكا بـ"العدوان" وتحمل الكويت والبحرين مسؤولية دعم الهجمات الأخيرة
إيران تتهم أمريكا بـ"العدوان" وتحمل الكويت والبحرين مسؤولية دعم الهجمات الأخيرة
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، "العمل العدواني، الذي نفذه الجيش الأمريكي، والمتمثل في استهداف ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز، إضافة إلى قصف... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T08:26+0000
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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "هذه العمليات تمثل، انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في 9 أبريل/ نيسان الماضي، وخرقًا صارخًا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية".وأضاف البيان، أن "الولايات المتحدة تستغل، أراضي ومنشآت دول في المنطقة لتنفيذ مخططات عدوانية ضد إيران"، مشيرا إلى "المسؤولية المباشرة والواضحة لدولتي الكويت والبحرين عن الأعمال العدوانية التي وقعت الليلة الماضية".وأكدت الوزارة، أن "طهران تحتفظ بحقها في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، وأنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة للرد على هذه الاعتداءات، بما في ذلك استهداف مصادر الهجمات"، وفق ما ورد في البيان.واختتمت الخارجية الإيرانية بيانها بالتأكيد، على أن المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد تقع على من وصفتهم بـ"المعتدين الأمريكيين والصهاينة"، إضافة إلى أي أطراف تقدم الدعم اللوجستي أو الإقليمي لهذه العمليات.وأكد الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق اليوم، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، ردّا على استهداف الولايات المتحدة برجًا للاتصالات تابعًا له في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات. ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية".وأضاف البيان: "في وقت متأخر من الليلة الماضية استهدف الجيش الأمريكي المعتدي ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز بقذيفة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها".وأشار البيان إلى أنه ردًّا على هذا العدوان وانتهاك لوائح مضيق هرمز، استهدف الحرس الثوري الإيراني بواسطة صواريخ بحرية سفينة تابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، وهي سفينة "بانايا".وأضاف البيان : لقد حذرنا سابقاً من أنه في حال وقوع عدوان، سيكون الرد مختلفاً وأشدّ، وقد تصرفنا وفقاً لذلك. كان ينبغي أن تكون هذه الردود درساً مستفاداً، نؤكد مجددًا أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستُكلّف الجيش الأمريكي المعتدي ثمنًا باهظًا.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.
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https://sarabic.ae/20260603/واشنطن-ادعاء-الحرس-الثوري-الإيراني-استهداف-مقر-الأسطول-الخامس-وقاعدة-لنا-بالمنطقة-كاذب-1113983813.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الكويت, أخبار الكويت اليوم, البحرين, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الكويت, أخبار الكويت اليوم, البحرين, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تتهم أمريكا بـ"العدوان" وتحمل الكويت والبحرين مسؤولية دعم الهجمات الأخيرة
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، "العمل العدواني، الذي نفذه الجيش الأمريكي، والمتمثل في استهداف ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز، إضافة إلى قصف برج اتصالات في جزيرة قشم، وذلك فجر اليوم 4 يونيو/حزيران.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "هذه العمليات تمثل، انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في 9 أبريل/ نيسان الماضي، وخرقًا صارخًا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية".
وأضاف البيان، أن "الولايات المتحدة تستغل، أراضي ومنشآت دول في المنطقة لتنفيذ مخططات عدوانية ضد إيران"، مشيرا إلى "المسؤولية المباشرة والواضحة لدولتي الكويت والبحرين عن الأعمال العدوانية التي وقعت الليلة الماضية".
وأكدت الوزارة، أن "طهران تحتفظ بحقها في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، وأنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة للرد على هذه الاعتداءات، بما في ذلك استهداف مصادر الهجمات"، وفق ما ورد في البيان.
واختتمت الخارجية الإيرانية بيانها بالتأكيد، على أن المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد تقع على من وصفتهم بـ"المعتدين الأمريكيين والصهاينة"، إضافة إلى أي أطراف تقدم الدعم اللوجستي أو الإقليمي لهذه العمليات.
وأكد الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق اليوم، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة
، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، ردّا على استهداف الولايات المتحدة برجًا للاتصالات تابعًا له في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات.
ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية".
وأضاف البيان: "في وقت متأخر من الليلة الماضية استهدف الجيش الأمريكي المعتدي ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز بقذيفة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها".
وأشار البيان إلى أنه ردًّا على هذا العدوان وانتهاك لوائح مضيق هرمز، استهدف الحرس الثوري الإيراني بواسطة صواريخ بحرية سفينة تابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، وهي سفينة "بانايا".
وأضاف البيان : لقد حذرنا سابقاً من أنه في حال وقوع عدوان، سيكون الرد مختلفاً وأشدّ، وقد تصرفنا وفقاً لذلك. كان ينبغي أن تكون هذه الردود درساً مستفاداً، نؤكد مجددًا أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستُكلّف الجيش الأمريكي المعتدي ثمنًا باهظًا.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية
والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصلا وجهتهما أو دمرا أثناء التحليق، وأن الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية اعترضت على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين ".
وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.