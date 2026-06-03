https://sarabic.ae/20260603/واشنطن-ادعاء-الحرس-الثوري-الإيراني-استهداف-مقر-الأسطول-الخامس-وقاعدة-لنا-بالمنطقة-كاذب-1113983813.html

واشنطن: ادعاء الحرس الثوري الإيراني استهداف مقر الأسطول الخامس وقاعدة لنا بالمنطقة كاذب

واشنطن: ادعاء الحرس الثوري الإيراني استهداف مقر الأسطول الخامس وقاعدة لنا بالمنطقة كاذب

سبوتنيك عربي

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المزاعم التي نشرها الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة جوية... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T05:37+0000

2026-06-03T05:37+0000

2026-06-03T05:37+0000

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وأوضحت القيادة المركزية، في بيان رسمي، أن "جميع الهجمات الإيرانية التي استهدفت القوات الأمريكية فشلت ولم تحقق أهدافها"، مشددة على أن القوات الأمريكية ما زالت في حالة تأهب وجاهزية كاملة للتصدي لأي اعتداء إيراني غير مبرر.المنطقة.وأكد الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق اليوم، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، ردّا على استهداف الولايات المتحدة برجًا للاتصالات تابعًا له في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات.ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية".وأضاف البيان: "في وقت متأخر من الليلة الماضية استهدف الجيش الأمريكي المعتدي ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز بقذيفة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها".وأشار البيان إلى أنه ردًّا على هذا العدوان وانتهاك لوائح مضيق هرمز، استهدف الحرس الثوري الإيراني بواسطة صواريخ بحرية سفينة تابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، وهي سفينة "بانايا".وأضاف البيان : لقد حذرنا سابقاً من أنه في حال وقوع عدوان، سيكون الرد مختلفاً وأشدّ، وقد تصرفنا وفقاً لذلك. كان ينبغي أن تكون هذه الردود درساً مستفاداً، نؤكد مجددًا أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستُكلّف الجيش الأمريكي المعتدي ثمنًا باهظًا.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصلا وجهتهما أو دمرا أثناء التحليق، وأن الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية اعترضت على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين ".وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.

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