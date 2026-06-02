https://sarabic.ae/20260602/صفارات-الإنذار-تدوي-في-البحرين-والسلطات-توصي-السكان-بالتوجه-لأقرب-مكان-آمنا-فيديو-1113982332.html
صفارات الإنذار تدوي في البحرين والسلطات توصي السكان بالتوجه لأقرب مكان آمن.. فيديو
صفارات الإنذار تدوي في البحرين والسلطات توصي السكان بالتوجه لأقرب مكان آمن.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الأربعاء، إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، وحثت السكان على التزام الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمنا. 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T23:17+0000
2026-06-02T23:17+0000
2026-06-03T00:17+0000
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وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها على منصة " إكس": "تم إطلاق صفارات الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمنا ".تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة لإطلاق صواريخ في البحرين الكويت.وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تتصدى لصواريخ باليستية ومسيرات إيرانية.
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العالم العربي, إيران, أخبار إيران, البحرين
العالم العربي, إيران, أخبار إيران, البحرين
صفارات الإنذار تدوي في البحرين والسلطات توصي السكان بالتوجه لأقرب مكان آمن.. فيديو
23:17 GMT 02.06.2026 (تم التحديث: 00:17 GMT 03.06.2026)
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الأربعاء، إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، وحثت السكان على التزام الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمنا.
وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها على منصة " إكس": "تم إطلاق صفارات الإنذار
، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمنا ".
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة لإطلاق صواريخ في البحرين الكويت.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تتصدى لصواريخ باليستية ومسيرات إيرانية.