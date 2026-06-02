https://sarabic.ae/20260602/وزير-الخارجية-الإيراني-ونظيره-المصري-يناقشان-هاتفيا-آخر-التطورات-الإقليمية-1113977401.html
وزير الخارجية الإيراني ونظيره المصري يناقشان هاتفيا آخر التطورات الإقليمية
وزير الخارجية الإيراني ونظيره المصري يناقشان هاتفيا آخر التطورات الإقليمية
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T18:17+0000
2026-06-02T18:17+0000
2026-06-02T18:17+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113977243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da815edac72de7283b363c04e5beac9b.jpg
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية، أن "وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا المرتبطة بالتحركات الدبلوماسية الجاري".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.ترامب: التقارير عن توقف الحوار مع إيران "كاذبة وخاطئة"إيران ردا على ترامب: نصنا النهائي ما زال قيد المناقشة في طهران
https://sarabic.ae/20260602/ترامب-التقارير-عن-توقف-الحوار-مع-إيران-كاذبة-وخاطئة-1113975794.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113977243_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_e231c534365aa0dc61ea00569feebcd4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الإيراني ونظيره المصري يناقشان هاتفيا آخر التطورات الإقليمية
بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات وتعزيز الاستقرار في منطقة غرب آسيا.
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية، أن "وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا المرتبطة بالتحركات الدبلوماسية الجاري".
وأوضح البيان أن الجانبين تناولا سبل دعم الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة غرب آسيا، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.