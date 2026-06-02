https://sarabic.ae/20260602/وزير-الخارجية-الإيراني-ونظيره-المصري-يناقشان-هاتفيا-آخر-التطورات-الإقليمية-1113977401.html

وزير الخارجية الإيراني ونظيره المصري يناقشان هاتفيا آخر التطورات الإقليمية

وزير الخارجية الإيراني ونظيره المصري يناقشان هاتفيا آخر التطورات الإقليمية

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T18:17+0000

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وجاء في بيان الخارجية الإيرانية، أن "وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا المرتبطة بالتحركات الدبلوماسية الجاري".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.ترامب: التقارير عن توقف الحوار مع إيران "كاذبة وخاطئة"إيران ردا على ترامب: ‏نصنا النهائي ما زال قيد المناقشة في طهران

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