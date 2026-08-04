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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا إرهابيا أوكرانيا لاغتيال مسؤول روسي رفيع المستوى في القرم
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا إرهابيا أوكرانيا لاغتيال مسؤول روسي رفيع المستوى في القرم
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم اعتقال مواطن روسي كان يخطط، بناءً على أوامر من المخابرات العسكرية الأوكرانية، لهجوم إرهابي ضد مسؤول رفيع المستوى في... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T06:53+0000
2026-08-04T06:53+0000
2026-08-04T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الأمن الفيدرالي في بيان: "ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سيفاستوبول القبض على مواطنين روس، من مواليد عامي 1992 و1999، كانوا يقومون بأعمال تخريب إرهابية على أراضي جمهورية القرم بأوامر من أجهزة المخابرات الأوكرانية".وأضاف: "بعد تدريبهما على التعامل مع عبوة ناسفة، أمرهم المشرف عليهما بارتكاب هجمات إرهابية على البنية التحتية الحيوية في المنطقة وضد رئيس إحدى المناطق الجديدة خلال فترة إقامته في شبه الجزيرة".وبحسب البيان فإن المعتقلين قاما بجمع بيانات عن وحدات القوات المسلحة الروسية في شبه جزيرة القرم، وخلال عمليات التفتيش، وجدوا ثلاث طائرات دون طيار بالذخيرة الحية، وكذلك قنبلة تزن 800 جرام.بالإضافة إلى ذلك، خطط المحتجزون للانضمام إلى منظمة إرهابية أوكرانية محظورة في روسيا الاتحادية.جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال جاسوس يعمل لصالح الاستخبارات النيوزيلنديةمؤسس تطبيق "تلغرام" يقوم بتسهيل الأنشطة الإرهابية في روسيا- الأمن الفيدرالي الروسي
https://sarabic.ae/20260731/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يلقي-القبض-على-عميل-استخباري-يجمع-معلومات-لصالح-نظام-كييف-1115646266.html
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روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا إرهابيا أوكرانيا لاغتيال مسؤول روسي رفيع المستوى في القرم
06:53 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 07:42 GMT 04.08.2026)
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم اعتقال مواطن روسي كان يخطط، بناءً على أوامر من المخابرات العسكرية الأوكرانية، لهجوم إرهابي ضد مسؤول رفيع المستوى في شبه جزيرة القرم.
وقال الأمن الفيدرالي في بيان: "ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سيفاستوبول القبض على مواطنين روس، من مواليد عامي 1992 و1999، كانوا يقومون بأعمال تخريب إرهابية على أراضي جمهورية القرم بأوامر من أجهزة المخابرات الأوكرانية".
وأشارت إلى أن المتهمين تم تجنيدهما عبر تطبيق "تيليغرام" من قبل موظف في مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية .
وأضاف: "بعد تدريبهما على التعامل مع عبوة ناسفة، أمرهم المشرف عليهما بارتكاب هجمات إرهابية على البنية التحتية الحيوية في المنطقة وضد رئيس إحدى المناطق الجديدة خلال فترة إقامته في شبه الجزيرة".
وبحسب البيان فإن المعتقلين قاما بجمع بيانات عن وحدات القوات المسلحة الروسية في شبه جزيرة القرم، وخلال عمليات التفتيش، وجدوا ثلاث طائرات دون طيار بالذخيرة الحية، وكذلك قنبلة تزن 800 جرام.
بالإضافة إلى ذلك، خطط المحتجزون للانضمام إلى منظمة إرهابية أوكرانية محظورة في روسيا الاتحادية.