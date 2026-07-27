جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال جاسوس يعمل لصالح الاستخبارات النيوزيلندية
06:02 GMT 27.07.2026 (تم التحديث: 06:30 GMT 27.07.2026)
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020
© Sputnik . Russian Federal Security Service/
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، اعتقال جاسوس يعمل لصالح جهاز الاستخبارات النيوزيلندي.
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، باعتقال عميل من سكان خاباروفسك، كان يتجسس لصالح المخابرات النيوزيلندية ينتمي لتحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي الدولي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا.
وجاء في بيان جهاز الأمن: "كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وأحبط أنشطة غير قانونية لمواطن روسي مشتبه بارتكابه الخيانة العظمى.. وقد تبين أن هذا المواطن، المولود عام 1971 في خاباروفسك، بادر بالاتصال بممثلين عن جهاز الأمن والمخابرات النيوزيلندي العامل في إطار تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي الذي يضم (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا، وأستراليا ونيوزيلندا)".
وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي أن المعتقل "بادر باالتواصل مع ممثلين عن جهاز الأمن والمخابرات النيوزيلندي بمحض إرادته".
وأشار البيان إلى أن الجاسوس "بناءً على تعليمات من جهاز استخبارات أجنبي، وباستخدام خدمات البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة الأجنبية، زوّد الاستخبارات الأجنبية بمعلومات يمكن استخدامها ضد أمن روسيا الاتحادية".
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الجمعة، اعتقال عميلة للاستخبارات الأوكرانية في موسكو بتهمة التخطيط لتفجير سيارة ضابط أمن روسي.
وقال مركز العلاقات العامة التابع للجهاز في بيان: "تم في مدينة موسكو إحباط نشاط مواطنة روسية من مواليد عام 1996، متورطة في التحضير لعمل إرهابي بناء على تكليف من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".
وأضاف البيان أن المتهمة سافرت إلى أوكرانيا عبر تركيا ومولدافيا حيث تلقت تدريبات على عمليات التخريب والأنشطة الإرهابية، قبل أن تعود إلى روسيا، مشيرا إلى أنه "بناء على تعليمات من مُشغّلها، أخرجت عبوة ناسفة من مخبأ في ضواحي سامارا، وتوجهت إلى منطقة موسكو لتنفيذ هجوم إرهابي ضد ضابط أمن".