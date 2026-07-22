https://sarabic.ae/20260722/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-للاستخبارات-الأوكرانية-سرب-بيانات-عسكرية--بيان-1115394773.html

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية سرب بيانات عسكرية- بيان

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية سرب بيانات عسكرية- بيان

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الأربعاء، عن اعتقال عميل للاستخبارات الأوكرانية في سان بطرسبورغ سرب بيانات استخباراتية عن كوادر المجمع الصناعي العسكري الروسي. 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T07:50+0000

2026-07-22T07:50+0000

2026-07-22T07:50+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102125/30/1021253064_0:79:1661:1013_1920x0_80_0_0_f716d96b91a6f74c2d4b86427e287ce0.jpg

وأصدر جهاز الأمن الروسي بيانا جاء فيه: "تم إحباط نشاط غير قانوني لمواطن روسي من مواليد عام 2005، في سان بطرسبورغ، قام بتسريب معلومات حصل عليها في مكان عمله، بالإضافة إلى بيانات جغرافية وإحداثيات، ونقلها لاستخبارات أجنبية".وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي، تواصل المعتقل مع ممثل لجهاز الاستخبارات الأوكراني، وبناءً على توجيهات من مُشغّله، قام بأنشطة استخباراتية (بجمع بيانات) عن كوادر في الصناعات الدفاعية في سان بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد.وأكد المحلل الأمني والمخضرم في وحدة مكافحة الإرهاب الروسية "ألفا"، أندريه بوبوف، أمس الثلاثاء، أن تزايد حالات إحباط الأجهزة الأمنية الروسية لمخططات تخريبية أوكرانية داخل الأراضي الروسية يعود إلى عوامل داخلية تضرب أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، وفي مقدمتها تراجع المعنويات وضعف الدافع لدى عناصرها.وأحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عدة مخططات لعمليات إرهابية في الآونة الأخيرة، حيث قال في بيان له، في 15 يوليو/ تموز الجاري، بأنه أحبط هجومًا إرهابيًا كان مخططًا له على مصفاة نفط في يوغرا، وتم اعتقال عميل كان ينفذ أوامر من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.وجاء في البيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة تيومين هجومًا إرهابيًا، كان يخطط له مواطن روسي بناءً على أوامر من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية. وبناء على تعليمات من مُشغله، قام بضبط عبوة ناسفة يدوية الصنع من مخبأ مُعد مسبقًا، بهدف تنفيذ عمل تخريبي وإرهابي في مصفاة نفط بمدينة نياغان، في منطقة خانتي-مانسي ذاتية الحكم في يوغرا".الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تحاول استخباراتيا الحصول على قطع غيار روسية الصنع لطائراتها

https://sarabic.ae/20260715/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-على-منشأة-نفطية-في-منطقة-يوغرا-ويوقف-عميلا-أوكرانيا-1115215964.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم