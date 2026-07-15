https://sarabic.ae/20260715/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-على-منشأة-نفطية-في-منطقة-يوغرا-ويوقف-عميلا-أوكرانيا-1115215964.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على منشأة نفطية في منطقة "يوغرا" ويوقف عميلا أوكرانيا
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على منشأة نفطية في منطقة "يوغرا" ويوقف عميلا أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له، اليوم الأربعاء، بأنه أحبط هجومًا إرهابيًا كان مخططًا له على مصفاة نفط في يوغرا، وتم اعتقال عميل كان ينفذ أوامر من... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة تيومين هجومًا إرهابيًا كان يخطط له مواطن روسي بناءً على أوامر من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية. وبناء على تعليمات من مُشغله، قام بضبط عبوة ناسفة يدوية الصنع من مخبأ مُعد مسبقًا، بهدف تنفيذ عمل تخريبي وإرهابي في مصفاة نفط بمدينة نياغان، في منطقة خانتي-مانسي ذاتية الحكم - يوغرا".وأضاف أنه "خلال معاينة مسرح الجريمة، تم ضبط عبوة ناسفة يدوية الصنع تتكون من 1.5 كيلوغرام من المتفجرات أجنبية الصنع، وصاعق كهربائي، ومؤقت تأخير، بالإضافة إلى هواتف محمولة تحتوي على مراسلات بين المشتبه به ومشغله، الذي أصدر الأمر بإخراج الأسلحة من مخبئها وتفجيرها".وفتحت وحدة التحقيق التابعة لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي في مقاطعة تيومين قضية جنائية بموجب المادة 222.1 (الاتجار غير المشروع بالمتفجرات)، والفقرة 1 من المادة 30، والفقرة 1 من المادة 205 (التحضير لعمل إرهابي) من قانون العقوبات الروسي.الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ93 مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات باتروشيف: الأسطول الحربي الروسي قادر على ضمان أمن روسيا تحت أي سيناريو محتمل
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على منشأة نفطية في منطقة "يوغرا" ويوقف عميلا أوكرانيا
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له، اليوم الأربعاء، بأنه أحبط هجومًا إرهابيًا كان مخططًا له على مصفاة نفط في يوغرا، وتم اعتقال عميل كان ينفذ أوامر من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
وجاء في البيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة تيومين هجومًا إرهابيًا كان يخطط له مواطن روسي بناءً على أوامر من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية. وبناء على تعليمات من مُشغله، قام بضبط عبوة ناسفة يدوية الصنع من مخبأ مُعد مسبقًا، بهدف تنفيذ عمل تخريبي وإرهابي في مصفاة نفط بمدينة نياغان، في منطقة خانتي-مانسي ذاتية الحكم - يوغرا".
وتابع: "أثناء محاولته الفرار، اعتقل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي العميل الاستخباراتي الأوكراني بالقرب من المخبأ".
وأضاف أنه "خلال معاينة مسرح الجريمة، تم ضبط عبوة ناسفة يدوية الصنع تتكون من 1.5 كيلوغرام من المتفجرات أجنبية الصنع، وصاعق كهربائي، ومؤقت تأخير، بالإضافة إلى هواتف محمولة تحتوي على مراسلات بين المشتبه به ومشغله، الذي أصدر الأمر بإخراج الأسلحة من مخبئها وتفجيرها".
وتابع البيان أن المشتبه به تواصل سرًا مع أجهزة الاستخبارات الأوكرانية عبر تطبيقات المراسلة الفورية، ونقل معلومات إلى العدو بشأن منشآت الوقود والطاقة الموجودة في المنطقة.
وفتحت وحدة التحقيق التابعة لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي في مقاطعة تيومين قضية جنائية بموجب المادة 222.1 (الاتجار غير المشروع بالمتفجرات)، والفقرة 1 من المادة 30، والفقرة 1 من المادة 205 (التحضير لعمل إرهابي) من قانون العقوبات الروسي.