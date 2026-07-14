https://sarabic.ae/20260714/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-أوكرانيا-بتواطؤ-غربي-ضد-مؤسسة-دفاعية-في-موسكو-1115186922.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا بتواطؤ غربي ضد مؤسسة دفاعية في موسكو
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا بتواطؤ غربي ضد مؤسسة دفاعية في موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم بطائرات مسيّرة خطط له نظام كييف، بتسهيل من الاستخبارات الأوروبية، على منشأة للصناعات الدفاعية في... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T06:22+0000
2026-07-14T06:22+0000
2026-07-14T06:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال الجهاز في بيان له اليوم الثلاثاء: "أثناء العمل على التصدي لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية، تم إحباط هجوم إرهابي كان جهاز الأمن الأوكراني يُخطط له ضد منشأة إستراتيجية تقع في منطقة سكنية بمقاطعة موسكو، باستخدام طائرات مسيّرة مُهرّبة إلى روسيا".وجاء في البيان أنه أُلقي القبض على منفذ الهجوم المخطط، وقُتل أحد شركائه أثناء محاولته المقاومة.استغلال للأطفالوكشف البيان أن جهاز الأمن الأوكراني غرر بأطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا لتفعيل شرائح هواتف محمولة، تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، والتي استُخدمت لتشغيل الطائرات المسيرة لمهاجمة المنشأة في مقاطعة موسكو.تواطؤ استخباري غربي مع نظام كييفووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تم نقل شحنة الطائرات المسيرة إلى المنطقة عبر سلوفاكيا وبولندا وبيلاروسيا.وجاء في البيان: "بدأت العملية الخاصة لمنع الهجوم الإرهابي بناءً على معلومات استخبارية حول تسليم شحنة أسلحة على طول الطريق بين براتيسلافا (سلوفاكيا) وسيدلتشي (بولندا) وبريست (بيلاروسيا) ومقاطعة موسكو، بتنظيم من جهاز الأمن الفيدرالي الأوكراني، بمساعدة وكالات استخبارات أوروبية".وكانت الطائرات المسيّرة مموّهة ومُجمّعة قبل شحنها إلى روسيا، ووُضعت الشحنة في حظيرة طائرات مُستأجرة من قبل مواطنين مولدوفيين بالقرب من الهدف المُستهدف.وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن ألبرت فاسيليف، مغني الراب والمدوّن الأوكراني المعروف باسم "كييفستونر"، كان متورطًا في تنظيم الهجوم الإرهابي.التبليغ عن الجريمة يرفع المسؤوليةوأشار بيان الامن الفيدرالي الروسي إلى أن إدارة التحقيقات في الجهاز فتحت تحقيقًا جنائيًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.وأكد الجهاز أن قانون العقوبات الروسي ينص على أن الشخص لا يخضع للمساءلة الجنائية عن جريمة ما إذا تخلى طواعيةً وبشكل نهائي عن فكرة تنفيذها.وأحبط الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الاثنين، هجوما إرهابيًا أوكرانيًا واسع النطاق، باستخدام طائرات مسيرة على مطاري "أوكراينكا" و"شاغول" العسكريين في مقاطعتي آمور وتشيليابينسك الروسيتين، وأوضح الجهاز أن الهجوم أُحبط بفضل معلومات استباقية.إحباط هجوم إرهابي أوكراني واسع النطاق على مطارين عسكريين- الأمن الفيدرالي الروسي
https://sarabic.ae/20260708/الأمن-الفيدرالي-الروسي-توقيف-عميلين-لنظام-كييف-في-القرم-جمعا-معلومات-حول-القوات-الروسية-1115034498.html
https://sarabic.ae/20260710/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-مخطط-أوكراني-لتفجير-مطار-روستوف--تسينترالني-العسكري-1115089591.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا بتواطؤ غربي ضد مؤسسة دفاعية في موسكو
06:22 GMT 14.07.2026 (تم التحديث: 06:29 GMT 14.07.2026)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم بطائرات مسيّرة خطط له نظام كييف، بتسهيل من الاستخبارات الأوروبية، على منشأة للصناعات الدفاعية في مقاطعة موسكو، بالإضافة إلى هجمات إرهابية كانت تستهدف ضباطًا في وزارة الدفاع الروسية.
وقال الجهاز في بيان له اليوم الثلاثاء: "أثناء العمل على التصدي لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية، تم إحباط هجوم إرهابي كان جهاز الأمن الأوكراني يُخطط له ضد منشأة إستراتيجية تقع في منطقة سكنية بمقاطعة موسكو، باستخدام طائرات مسيّرة مُهرّبة إلى روسيا".
وجاء في البيان أنه أُلقي القبض على منفذ الهجوم المخطط، وقُتل أحد شركائه أثناء محاولته المقاومة.
واعترف الموقوف بأنه جُنّد من خلال منظمة إرهابية، وكان من المفترض نقله إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا.
وكشف البيان أن جهاز الأمن الأوكراني غرر بأطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا لتفعيل شرائح هواتف محمولة، تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، والتي استُخدمت لتشغيل الطائرات المسيرة لمهاجمة المنشأة في مقاطعة موسكو.
تواطؤ استخباري غربي مع نظام كييف
ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تم نقل شحنة الطائرات المسيرة إلى المنطقة عبر سلوفاكيا وبولندا وبيلاروسيا.
وجاء في البيان: "بدأت العملية الخاصة لمنع الهجوم الإرهابي بناءً على معلومات استخبارية حول تسليم شحنة أسلحة على طول الطريق بين براتيسلافا (سلوفاكيا) وسيدلتشي (بولندا) وبريست (بيلاروسيا) ومقاطعة موسكو، بتنظيم من جهاز الأمن الفيدرالي الأوكراني، بمساعدة وكالات استخبارات أوروبية".
وبحسب البيان، عُثر على 35 طائرة مسيّرة من طراز "إف بي في" محمّلة بالمتفجرات ضمن شحنة من بلاط السيراميك الإسباني، ومجهزة بأنظمة تحكم كندية الصنع مقاومة للحرب الإلكترونية، نُقلت إلى مقاطعة موسكو.
وكانت الطائرات المسيّرة مموّهة ومُجمّعة قبل شحنها إلى روسيا، ووُضعت الشحنة في حظيرة طائرات مُستأجرة من قبل مواطنين مولدوفيين بالقرب من الهدف المُستهدف.
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن ألبرت فاسيليف، مغني الراب والمدوّن الأوكراني المعروف باسم "كييفستونر"، كان متورطًا في تنظيم الهجوم الإرهابي.
التبليغ عن الجريمة يرفع المسؤولية
وأشار بيان الامن الفيدرالي الروسي إلى أن إدارة التحقيقات في الجهاز فتحت تحقيقًا جنائيًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
كما أفاد الجهاز بأنه، ووفقًا لقانون العقوبات الروسي، يُعفى الشخص المتورط في التخطيط لهجوم إرهابي من المسؤولية الجنائية إذا أبلغ السلطات على الفور أو ساعد بأي شكل من الأشكال في منع الهجوم، ولم تشكل أفعاله جريمة أخرى.
وأكد الجهاز أن قانون العقوبات الروسي ينص على أن الشخص لا يخضع للمساءلة الجنائية عن جريمة ما إذا تخلى طواعيةً وبشكل نهائي عن فكرة تنفيذها.
وأحبط الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الاثنين، هجوما إرهابيًا أوكرانيًا واسع النطاق، باستخدام طائرات مسيرة على مطاري "أوكراينكا" و"شاغول" العسكريين في مقاطعتي آمور وتشيليابينسك الروسيتين، وأوضح الجهاز أن الهجوم أُحبط بفضل معلومات استباقية.