https://sarabic.ae/20260708/الأمن-الفيدرالي-الروسي-توقيف-عميلين-لنظام-كييف-في-القرم-جمعا-معلومات-حول-القوات-الروسية-1115034498.html
الأمن الفيدرالي الروسي: توقيف عميلين لنظام كييف في القرم جمعا معلومات حول القوات الروسية
الأمن الفيدرالي الروسي: توقيف عميلين لنظام كييف في القرم جمعا معلومات حول القوات الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، بتوقيف عميلين لنظام كييف في جمهورية القرم، جمعا معلومات حول القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T07:53+0000
2026-07-08T07:53+0000
2026-07-08T07:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
جمهورية القرم الروسية
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وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي بيانًا جاء فيه: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة غير قانونية لمواطنين روسيين، من مواليد عامي 1991 و1996، في جمهورية القرم، قاما بجمع معلومات ونقلها إلى العدو بشأن منشآت وزارة الدفاع الروسية في المنطقة".وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، عن اعتقال عميلين لنظام كييف بتهمة نقل معلومات حول جسر القرم، ومنشآت القوات المسلحة الروسية وحركة القطارات في جمهورية القرم.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الروسية أحبطت هجوم زيلينسكي الذي حاول فيه صرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا
https://sarabic.ae/20260628/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-تصفية-عقيد-في-الاستخبارات-الأوكرانية-خطط-لعمليات-إرهابية-في-روسيا-1114773901.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية القرم الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية القرم الروسية
الأمن الفيدرالي الروسي: توقيف عميلين لنظام كييف في القرم جمعا معلومات حول القوات الروسية
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، بتوقيف عميلين لنظام كييف في جمهورية القرم، جمعا معلومات حول القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ومواقع الدفاع الجوي، ووثقا آثار ضربات قوات نظام كييف في الجمهورية.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي بيانًا جاء فيه: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة غير قانونية لمواطنين روسيين، من مواليد عامي 1991 و1996، في جمهورية القرم، قاما بجمع معلومات ونقلها إلى العدو بشأن منشآت وزارة الدفاع الروسية في المنطقة".
وأوضح البيان أن العميلين تعاونا سرًا، وبشكل استباقي، مع ضباط جهاز الاستخبارات الأوكراني عبر تطبيق "تلغرام"، وقاما بتوجيه من مشغليهم، بنقل معلومات حول انتشار وحدات وزارة الدفاع الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، وجمع بيانات عن أفراد عسكريين روس، ومواقع انتشار الدفاعات الجوية في الجمهورية، وتسجيل آثار ضربات العدو على الأراضي الروسية.
وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، أعلن مركز العلاقات العامة
التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، عن اعتقال عميلين لنظام كييف بتهمة نقل معلومات حول جسر القرم، ومنشآت القوات المسلحة الروسية وحركة القطارات في جمهورية القرم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.