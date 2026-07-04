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الدفاعات الروسية أحبطت هجوم زيلينسكي الذي حاول فيه صرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260704/الدفاعات-الروسية-أحبطت-هجوم-زيلينسكي-الذي-حاول-فيه-صرف-الانتباه-عن-فشل-قواته-في-كونستانتينوفكا-1114944794.html
الدفاعات الروسية أحبطت هجوم زيلينسكي الذي حاول فيه صرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا
الدفاعات الروسية أحبطت هجوم زيلينسكي الذي حاول فيه صرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة زيلينسكي لشنّ هجوم على الأراضي الروسية والذي استغله لصرف الانتباه عن فشل قواته في... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T13:10+0000
2026-07-04T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
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وأعلنت الوزارة في بيان، أنه قد "تم إحباط محاولة (الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته) فلاديمير زيلينسكي لصرف انتباه المواطنين الأوكرانيين والداعمين الأجانب عن تداعيات الضربة الروسية التي وقعت في الثاني من تموز/يوليو 2026 على المنشآت العسكرية قرب كييف، والفشل الذريع الذي مُنيت به القوات المسلحة الأوكرانية في الدفاع عن كونستيانتينوفكا، بجمهورية دونيتسك الشعبية، على يد القوات الروسية ووسائط الدفاع الجوي".وتابعت الوزارة في بيانها: "منظومات الدفاع الجوي أسقطت، أثناء صد هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 500 هدف جوي، بما في ذلك 10 صواريخ كروز من طراز "فلامينغو" وقذائف من راجمات طراز "هيمارس".وأكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من اليوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.وقال رودسكوي في مؤتمر صحفي: "خلال الهجوم، قامت وحدات الاقتحام التابعة لقوات تجمع "الجنوب"، بعد أن أعاقت العدو في معركة السيطرة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المدينة، بتطويق كونستانتينوفكا من الجناحين وتأمين السيطرة النارية على طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأوكرانية، وقد أدى ذلك إلى عزل حامية العدو في المدينة بشكل فعّال".وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام
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روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم

الدفاعات الروسية أحبطت هجوم زيلينسكي الذي حاول فيه صرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا

13:10 GMT 04.07.2026 (تم التحديث: 13:34 GMT 04.07.2026)
© Sputnik . Andrey Stanavovمنظومة "إس-400" للصواريخ المضادة للطيران
منظومة إس-400 للصواريخ المضادة للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© Sputnik . Andrey Stanavov
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة زيلينسكي لشنّ هجوم على الأراضي الروسية والذي استغله لصرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا، مشددة على أن محاولة زيلينسكي بإلحاق أضرار بالمنشآت المدنية الروسية لن تمر دون رد مناسب من القوات المسلحة الروسية.
وأعلنت الوزارة في بيان، أنه قد "تم إحباط محاولة (الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته) فلاديمير زيلينسكي لصرف انتباه المواطنين الأوكرانيين والداعمين الأجانب عن تداعيات الضربة الروسية التي وقعت في الثاني من تموز/يوليو 2026 على المنشآت العسكرية قرب كييف، والفشل الذريع الذي مُنيت به القوات المسلحة الأوكرانية في الدفاع عن كونستيانتينوفكا، بجمهورية دونيتسك الشعبية، على يد القوات الروسية ووسائط الدفاع الجوي".
وتابعت الوزارة في بيانها: "منظومات الدفاع الجوي أسقطت، أثناء صد هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 500 هدف جوي، بما في ذلك 10 صواريخ كروز من طراز "فلامينغو" وقذائف من راجمات طراز "هيمارس".

وجاء في البيان: أثناء صد الهجوم خلال ليل وصباح يوم 4 تموز/يوليو 2026، أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية أكثر من500 هدف جوي، من بينها: 10 صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "فلامينغو"، و9 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع في مقاطعة بيلغورود، إضافة إلى 494 طائرة مسيّرة بعيدة المدى.

وأكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من اليوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.
وقال رودسكوي في مؤتمر صحفي: "خلال الهجوم، قامت وحدات الاقتحام التابعة لقوات تجمع "الجنوب"، بعد أن أعاقت العدو في معركة السيطرة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المدينة، بتطويق كونستانتينوفكا من الجناحين وتأمين السيطرة النارية على طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأوكرانية، وقد أدى ذلك إلى عزل حامية العدو في المدينة بشكل فعّال".
القوات الروسية تسيطر على كونستانتينوفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المعقل الأخير لقوات كييف... خبير عسكري يشرح أهمية تحرير الجيش الروسي لكونستانتينوفكا
10:19 GMT
وأضاف رودسكوي: بعد ذلك واصلت قواتنا هجومها داخل حدود المدينة وسيطرت سيطرة كاملة على كونستانتينوفكا.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام
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