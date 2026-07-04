https://sarabic.ae/20260704/الدفاعات-الروسية-أحبطت-هجوم-زيلينسكي-الذي-حاول-فيه-صرف-الانتباه-عن-فشل-قواته-في-كونستانتينوفكا-1114944794.html

الدفاعات الروسية أحبطت هجوم زيلينسكي الذي حاول فيه صرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا

الدفاعات الروسية أحبطت هجوم زيلينسكي الذي حاول فيه صرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة زيلينسكي لشنّ هجوم على الأراضي الروسية والذي استغله لصرف الانتباه عن فشل قواته في... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T13:10+0000

2026-07-04T13:10+0000

2026-07-04T13:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

أخبار روسيا اليوم

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وأعلنت الوزارة في بيان، أنه قد "تم إحباط محاولة (الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته) فلاديمير زيلينسكي لصرف انتباه المواطنين الأوكرانيين والداعمين الأجانب عن تداعيات الضربة الروسية التي وقعت في الثاني من تموز/يوليو 2026 على المنشآت العسكرية قرب كييف، والفشل الذريع الذي مُنيت به القوات المسلحة الأوكرانية في الدفاع عن كونستيانتينوفكا، بجمهورية دونيتسك الشعبية، على يد القوات الروسية ووسائط الدفاع الجوي".وتابعت الوزارة في بيانها: "منظومات الدفاع الجوي أسقطت، أثناء صد هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 500 هدف جوي، بما في ذلك 10 صواريخ كروز من طراز "فلامينغو" وقذائف من راجمات طراز "هيمارس".وأكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من اليوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.وقال رودسكوي في مؤتمر صحفي: "خلال الهجوم، قامت وحدات الاقتحام التابعة لقوات تجمع "الجنوب"، بعد أن أعاقت العدو في معركة السيطرة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المدينة، بتطويق كونستانتينوفكا من الجناحين وتأمين السيطرة النارية على طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأوكرانية، وقد أدى ذلك إلى عزل حامية العدو في المدينة بشكل فعّال".وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام

https://sarabic.ae/20260704/المعقل-الأخير-لقوات-كييف-خبير-عسكري-يشرح-أهمية-تحرير-الجيش-الروسي-لكونستانتينوفكا-1114939118.html

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روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم