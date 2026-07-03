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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260703/بوتين-تحرير-133-بلدة-وأكثر-من-3-آلاف-كيلومتر-مربع-منذ-بداية-العام-1114931729.html
بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام
بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات المسلحة الروسية حررت منذ بداية العام الحالي 133 بلدة، وفرضت سيطرتها على أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي في... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T21:45+0000
2026-07-03T21:51+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وقال بوتين في كلمته أمام العسكريين خلال زيارته لمركز قيادة مجموعة القوات المشتركة: "منذ بداية هذا العام، حررت القوات الروسية 133 مستوطنة وفرضت سيطرتها على أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع من أراضينا في دونباس ونوفوروسيا".وأشار الرئيس الروسي إلى أن قوات مجموعتي "فوستوك" و"دنيبر" تتقدمان بوتيرة عالية في مقاطعة زابوروجيه، حيث تواصل القوات الروسية دفع وحدات العدو إلى الخلف وسط خسائر فادحة في صفوفها.توسيع المنطقة العازلةوأكد الرئيس الروسي أن المنطقة العازلة الأمنية التي تعمل روسيا على إنشائها ستتوسع إذا استمرت قوات كييف في استهداف البنية التحتية الروسية.وقال بوتين في كلمته: "كلما زاد استهداف العدو للبنية التحتية الروسية، زادت الحاجة إلى توسيع المنطقة العازلة الأمنية التي سيتعين علينا إنشاؤها في الأراضي المجاورة".ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن إنشاء حزام أمني يُعد جزءًا أساسيًا من عمل الجيش الروسي لإنجاز مهامه في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، مشيرًا إلى أن روسيا تعمل على إنشاء هذه المنطقة في خاركوف وسومي في ظل استمرار الهجمات على الأراضي الروسية.تحليل دقيقكما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد على ضرورة إجراء تحليل دقيق حول تورط جميع الأطراف التي تحرض على الأعمال العدائية في منطقة النزاع بأوكرانيا، بهدف الاستناد إليه عند اتخاذ القرارات المستقبلية.وزار الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مركز دعم تابعًا لمجموعة القوات المشتركة، واستمع إلى تقرير رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260703/الكرملين-بوتين-يستمع-إلى-تقريرغيراسيموف-حول-الوضع-الراهن-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1114930176.html
https://sarabic.ae/20260421/بوتين-يؤكد-على-مواصلة-تعزيز-المنطقة-العازلة-الحدودية-مع-أوكرانيا-1112748352.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام

21:45 GMT 03.07.2026 (تم التحديث: 21:51 GMT 03.07.2026)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© POOL
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات المسلحة الروسية حررت منذ بداية العام الحالي 133 بلدة، وفرضت سيطرتها على أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي في دونباس ونوفوروسيا.
وقال بوتين في كلمته أمام العسكريين خلال زيارته لمركز قيادة مجموعة القوات المشتركة: "منذ بداية هذا العام، حررت القوات الروسية 133 مستوطنة وفرضت سيطرتها على أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع من أراضينا في دونباس ونوفوروسيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يشكر الجيش الروسي على تحرير كونستانتينوفكا بالكامل
19:44 GMT
وأشار الرئيس الروسي إلى أن قوات مجموعتي "فوستوك" و"دنيبر" تتقدمان بوتيرة عالية في مقاطعة زابوروجيه، حيث تواصل القوات الروسية دفع وحدات العدو إلى الخلف وسط خسائر فادحة في صفوفها.

توسيع المنطقة العازلة

وأكد الرئيس الروسي أن المنطقة العازلة الأمنية التي تعمل روسيا على إنشائها ستتوسع إذا استمرت قوات كييف في استهداف البنية التحتية الروسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
بوتين يؤكد على مواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" الحدودية مع أوكرانيا
21 أبريل, 13:06 GMT
وقال بوتين في كلمته: "كلما زاد استهداف العدو للبنية التحتية الروسية، زادت الحاجة إلى توسيع المنطقة العازلة الأمنية التي سيتعين علينا إنشاؤها في الأراضي المجاورة".
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن إنشاء حزام أمني يُعد جزءًا أساسيًا من عمل الجيش الروسي لإنجاز مهامه في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، مشيرًا إلى أن روسيا تعمل على إنشاء هذه المنطقة في خاركوف وسومي في ظل استمرار الهجمات على الأراضي الروسية.

تحليل دقيق

كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد على ضرورة إجراء تحليل دقيق حول تورط جميع الأطراف التي تحرض على الأعمال العدائية في منطقة النزاع بأوكرانيا، بهدف الاستناد إليه عند اتخاذ القرارات المستقبلية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "تحدث الرئيس أيضًا عن الحاجة إلى إجراء تحليل دقيق لتورط كل طرف يحرض على الأعمال العدائية، مؤكدًا أن هذا التحليل سيكون ضروريًا لاتخاذ قرارات مسؤولة".
وزار الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مركز دعم تابعًا لمجموعة القوات المشتركة، واستمع إلى تقرير رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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