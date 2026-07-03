https://sarabic.ae/20260703/بوتين-تحرير-133-بلدة-وأكثر-من-3-آلاف-كيلومتر-مربع-منذ-بداية-العام-1114931729.html

بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام

بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات المسلحة الروسية حررت منذ بداية العام الحالي 133 بلدة، وفرضت سيطرتها على أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي في... 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T21:45+0000

2026-07-03T21:45+0000

2026-07-03T21:51+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113284222_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_5202f9f1d251ebc0b0d7e2c232d58281.jpg

وقال بوتين في كلمته أمام العسكريين خلال زيارته لمركز قيادة مجموعة القوات المشتركة: "منذ بداية هذا العام، حررت القوات الروسية 133 مستوطنة وفرضت سيطرتها على أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع من أراضينا في دونباس ونوفوروسيا".وأشار الرئيس الروسي إلى أن قوات مجموعتي "فوستوك" و"دنيبر" تتقدمان بوتيرة عالية في مقاطعة زابوروجيه، حيث تواصل القوات الروسية دفع وحدات العدو إلى الخلف وسط خسائر فادحة في صفوفها.توسيع المنطقة العازلةوأكد الرئيس الروسي أن المنطقة العازلة الأمنية التي تعمل روسيا على إنشائها ستتوسع إذا استمرت قوات كييف في استهداف البنية التحتية الروسية.وقال بوتين في كلمته: "كلما زاد استهداف العدو للبنية التحتية الروسية، زادت الحاجة إلى توسيع المنطقة العازلة الأمنية التي سيتعين علينا إنشاؤها في الأراضي المجاورة".ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن إنشاء حزام أمني يُعد جزءًا أساسيًا من عمل الجيش الروسي لإنجاز مهامه في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، مشيرًا إلى أن روسيا تعمل على إنشاء هذه المنطقة في خاركوف وسومي في ظل استمرار الهجمات على الأراضي الروسية.تحليل دقيقكما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد على ضرورة إجراء تحليل دقيق حول تورط جميع الأطراف التي تحرض على الأعمال العدائية في منطقة النزاع بأوكرانيا، بهدف الاستناد إليه عند اتخاذ القرارات المستقبلية.وزار الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مركز دعم تابعًا لمجموعة القوات المشتركة، واستمع إلى تقرير رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260703/الكرملين-بوتين-يستمع-إلى-تقريرغيراسيموف-حول-الوضع-الراهن-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1114930176.html

https://sarabic.ae/20260421/بوتين-يؤكد-على-مواصلة-تعزيز-المنطقة-العازلة-الحدودية-مع-أوكرانيا-1112748352.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا