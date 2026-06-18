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القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة يستخدمها الجيش الأوكراني ردا على هجمات كييف- وزارة الدفاع
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260618/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-555-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114459705.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 555 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 555 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 555 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق مناطق روسية... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T06:08+0000
2026-06-18T06:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 555 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات أستراخان وبيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وفورونيج وفلاديمير وكالوغا وكورسك، وليبيتسك وأوريول وسمولينسك وتامبوف وتفير، وتولا وروستوف وريازان وموسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف".ووفقًا لحاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، قامت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بتدمير 113 طائرة مسيرة معادية، الليلة الماضية فوق أراضي المقاطعة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260616/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-مراكز-إطلاق-المسيرات-في-كونستانتينوفكا--1114381627.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 555 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

06:08 GMT 18.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 555 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق مناطق روسية عدة.
وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 555 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات أستراخان وبيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وفورونيج وفلاديمير وكالوغا وكورسك، وليبيتسك وأوريول وسمولينسك وتامبوف وتفير، وتولا وروستوف وريازان وموسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، دمرت 180 طائرة مسيّرة أثناء اقترابها من المدينة، وأوضح أن عمليات الدفاع الجوي مستمرة.

ووفقًا لحاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، قامت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بتدمير 113 طائرة مسيرة معادية، الليلة الماضية فوق أراضي المقاطعة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مراكز إطلاق المسيرات في كونستانتينوفكا
16 يونيو, 05:49 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
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