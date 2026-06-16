https://sarabic.ae/20260616/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-مراكز-إطلاق-المسيرات-في-كونستانتينوفكا--1114381627.html
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مراكز إطلاق المسيرات في كونستانتينوفكا
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مراكز إطلاق المسيرات في كونستانتينوفكا
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن مدينة كونستانتينوفكا قد تم تطهيرها بالكامل من مشغلي الطائرات المسيّرة التابعة للقوات المسلحة... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T05:49+0000
2026-06-16T05:49+0000
2026-06-16T05:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674975_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_df8cc31134e62e5f3ccc0faa0edd1366.jpg
وقال جندي من كتيبة القوات الخاصة، يحمل الاسم الرمزي "ألتاي" لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "حتى وقت قريب، كان مشغلو الطائرات المسيّرة المعادية متمركزين في كونستانتينوفكا، لكن عملهم هناك أصبح الآن بالغ الصعوبة، لا يوجد إمداد منتظم، إما أن مشغليهم قد تم القضاء عليهم بالفعل، أو أنهم قد تراجعوا شمال غرب المدينة، بالقرب من أليكسيفو-دروجكوفكا والمناطق المحيطة بها". وأضاف: "بفضل العمليات الدقيقة للجيش الروسي، لم يتبقَ أي هوائيات تحكم بالمسيرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بحالة سليمة في المدينة". وتابع مصدر الوكالة: يُجبر مشغلو الطائرات المسيّرة المعادية الآن على العمل من مناطق أبعد، حيث تم تطهير المنطقة المحيطة بكونستانتينوفكا بالكامل بواسطة طائراتنا المسيّرة، للعثور على أي مشغل معادٍ، نحتاج الآن إلى تمشيط جميع المناطق ذات الغطاء النباتي المحيطة بأليكسيفو-دروجكوفكا".ويوم أمس الإثنين، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا، ذكرت فيه تقدم القوات الروسية في المدينة، حيث قالت: "في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تنفذ مجموعات الهجوم التابعة لمجموعة قوات الجنوب عمليات هجومية نشطة، وتواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تحرير أكثر من 100 مبنى في كونستانتينوفكا، وخسر العدو أكثر من 100 فرد، وثلاث مركبات مدرعة، و18 شاحنة صغيرة". وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تدمير مجموعتين قتاليتين أوكرانيتين في سومي أثناء التصدي لهجوم مضاد- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك""منتهية الصلاحية"...الدفاع الروسية تكشف سبب تعرض دير كييف بيشيرسك لافرا لهجوم بصواريخ باتريوت
https://sarabic.ae/20260616/وسائط-الدفاع-الجوي-تسقط-172-طائرة-مسيرة-أوكرانية-الليلة-الماضية--الدفاع-الروسية-1114381128.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674975_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_116923b1ff7de2703ec7a2b02899eb17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مراكز إطلاق المسيرات في كونستانتينوفكا
أفادت مصادر من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن مدينة كونستانتينوفكا قد تم تطهيرها بالكامل من مشغلي الطائرات المسيّرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال جندي من كتيبة القوات الخاصة، يحمل الاسم الرمزي "ألتاي" لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "حتى وقت قريب، كان مشغلو الطائرات المسيّرة المعادية متمركزين في كونستانتينوفكا، لكن عملهم هناك أصبح الآن بالغ الصعوبة، لا يوجد إمداد منتظم، إما أن مشغليهم قد تم القضاء عليهم بالفعل، أو أنهم قد تراجعوا شمال غرب المدينة، بالقرب من أليكسيفو-دروجكوفكا والمناطق المحيطة بها".
وأضاف: "بفضل العمليات الدقيقة للجيش الروسي، لم يتبقَ أي هوائيات تحكم بالمسيرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بحالة سليمة في المدينة".
وتابع مصدر الوكالة: يُجبر مشغلو الطائرات المسيّرة المعادية الآن على العمل من مناطق أبعد، حيث تم تطهير المنطقة المحيطة بكونستانتينوفكا بالكامل بواسطة طائراتنا المسيّرة، للعثور على أي مشغل معادٍ، نحتاج الآن إلى تمشيط جميع المناطق ذات الغطاء النباتي المحيطة بأليكسيفو-دروجكوفكا".
ويوم أمس الإثنين، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا
، ذكرت فيه تقدم القوات الروسية في المدينة، حيث قالت: "في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تنفذ مجموعات الهجوم التابعة لمجموعة قوات الجنوب عمليات هجومية نشطة، وتواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تحرير أكثر من 100 مبنى في كونستانتينوفكا، وخسر العدو أكثر من 100 فرد، وثلاث مركبات مدرعة، و18 شاحنة صغيرة".
وأضاف البيان: أثناء تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، تقوم وحدات الاقتحام التابعة للواء البنادق الآلية الرابع المستقل التابع للمجموعة الجنوبية للقوات بتدمير مواقع مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية المتمركزة في الملاجئ المقامة في أقبية وشقق سكنية في مبانٍ متعددة الطوابق بمدينة كونستانتينوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.