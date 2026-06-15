https://sarabic.ae/20260615/منتهية-الصلاحية-الدفاع-الروسية-تكشف-سبب-تعرض-مجمع-كييف-بيشيرسك-لافرا-لهجوم-بصواريخ-باتريوت-1114351107.html

"منتهية الصلاحية"...الدفاع الروسية تكشف سبب تعرض مجمع كييف بيشيرسك لافرا لهجوم بصواريخ باتريوت

"منتهية الصلاحية"...الدفاع الروسية تكشف سبب تعرض مجمع كييف بيشيرسك لافرا لهجوم بصواريخ باتريوت

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين، بأن صاروخًا منتهي الصلاحية قد يكون سبب تعرض مجمع كييف بيشيرسك لافرا الكنسي لهجوم صاروخي من منظومة باتريوت الأمريكية... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T07:39+0000

2026-06-15T07:39+0000

2026-06-15T08:08+0000

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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "وفقًا لبيانات مؤكدة، تعرض مجمع كييف بيشيرسك لافرا لهجوم صاروخي من منظومة باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، وقد يكون أحد أسباب تعطل المنظومة هو تزويد دول غربية نظام كييف بصواريخ منتهية الصلاحية".وفي 10 حزيران/ يونيو الجاري، أعلن ممثل وزارة الخارجية الأوكرانية، غيورغي تيخي، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تجري مفاوضات مع الشركاء لشراء صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي الموشكة على الخروج من الخدمة، بدلاً من إرسالها للتخلص منها، فيما يؤكد خبراء أن هذه الصواريخ ستودي في النهاية بحياة المدنيين لأنه من المرجح أن تفشل عند تنفذ المهام، وتتسبب بأخطار جسيمة.وقال تيخي، خلال إفادة صحفية في وزارة الخارجية الأوكرانية، ونشر تسجيل لتصريحه على قناة "تي إس إن" الأوكرانية في تطبيق "تلغرام": "تمكن الجانب الأوكراني من العثور على عدد من الصواريخ الاعتراضية التي ستنتهي صلاحيتها بعد فترة معينة، نجري حالياً مفاوضات نشطة للحصول عليها. بعد انتهاء صلاحية الصواريخ، يجب إما إعادتها إلى الشركة المصنعة أو التخلص منها، ونحن نقترح تسليمها إلى أوكرانيا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات التابعة لها، نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية موجهة عالية الدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك، رداً على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف. وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية خلال الليل بوقوع انفجارات في كييف، ودنيبروبيتروفسك، وخاركوف، وكروبيفنيتسكي، وتشيرنيغيف. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد تقريباً، باستثناء بعض المناطق الغربية ومقاطعة أوديسا.الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام

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https://sarabic.ae/20260610/نظام-كييف-يستجدي-الدول-الراعية-لبيعه-صواريخ-متهالكة-فشل-يودي-بحياة-المدنيين-1114230856.html

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