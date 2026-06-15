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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260615/منتهية-الصلاحية-الدفاع-الروسية-تكشف-سبب-تعرض-مجمع-كييف-بيشيرسك-لافرا-لهجوم-بصواريخ-باتريوت-1114351107.html
"منتهية الصلاحية"...الدفاع الروسية تكشف سبب تعرض مجمع كييف بيشيرسك لافرا لهجوم بصواريخ باتريوت
"منتهية الصلاحية"...الدفاع الروسية تكشف سبب تعرض مجمع كييف بيشيرسك لافرا لهجوم بصواريخ باتريوت
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين، بأن صاروخًا منتهي الصلاحية قد يكون سبب تعرض مجمع كييف بيشيرسك لافرا الكنسي لهجوم صاروخي من منظومة باتريوت الأمريكية... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T07:39+0000
2026-06-15T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "وفقًا لبيانات مؤكدة، تعرض مجمع كييف بيشيرسك لافرا لهجوم صاروخي من منظومة باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، وقد يكون أحد أسباب تعطل المنظومة هو تزويد دول غربية نظام كييف بصواريخ منتهية الصلاحية".وفي 10 حزيران/ يونيو الجاري، أعلن ممثل وزارة الخارجية الأوكرانية، غيورغي تيخي، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تجري مفاوضات مع الشركاء لشراء صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي الموشكة على الخروج من الخدمة، بدلاً من إرسالها للتخلص منها، فيما يؤكد خبراء أن هذه الصواريخ ستودي في النهاية بحياة المدنيين لأنه من المرجح أن تفشل عند تنفذ المهام، وتتسبب بأخطار جسيمة.وقال تيخي، خلال إفادة صحفية في وزارة الخارجية الأوكرانية، ونشر تسجيل لتصريحه على قناة "تي إس إن" الأوكرانية في تطبيق "تلغرام": "تمكن الجانب الأوكراني من العثور على عدد من الصواريخ الاعتراضية التي ستنتهي صلاحيتها بعد فترة معينة، نجري حالياً مفاوضات نشطة للحصول عليها. بعد انتهاء صلاحية الصواريخ، يجب إما إعادتها إلى الشركة المصنعة أو التخلص منها، ونحن نقترح تسليمها إلى أوكرانيا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات التابعة لها، نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية موجهة عالية الدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك، رداً على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف. وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية خلال الليل بوقوع انفجارات في كييف، ودنيبروبيتروفسك، وخاركوف، وكروبيفنيتسكي، وتشيرنيغيف. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد تقريباً، باستثناء بعض المناطق الغربية ومقاطعة أوديسا.الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام
https://sarabic.ae/20260615/ضربة-جوية-مكثفة-تستهدف-مصنع-ماياك-بكييف-لإنتاج-معززات-صواريخ-فلامينغو-المجنحة-1114350993.html
https://sarabic.ae/20260610/نظام-كييف-يستجدي-الدول-الراعية-لبيعه-صواريخ-متهالكة-فشل-يودي-بحياة-المدنيين-1114230856.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم

"منتهية الصلاحية"...الدفاع الروسية تكشف سبب تعرض مجمع كييف بيشيرسك لافرا لهجوم بصواريخ باتريوت

07:39 GMT 15.06.2026 (تم التحديث: 08:08 GMT 15.06.2026)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين، بأن صاروخًا منتهي الصلاحية قد يكون سبب تعرض مجمع كييف بيشيرسك لافرا الكنسي لهجوم صاروخي من منظومة باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "وفقًا لبيانات مؤكدة، تعرض مجمع كييف بيشيرسك لافرا لهجوم صاروخي من منظومة باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، وقد يكون أحد أسباب تعطل المنظومة هو تزويد دول غربية نظام كييف بصواريخ منتهية الصلاحية".
وأكدت الوزارة مجددًا أن القوات المسلحة الروسية لا تخطط لشن ضربات على البنية التحتية المدنية ولا تنفذها.
طائرة حربية روسية من طراز سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربة جوية مكثفة تستهدف مصنع "ماياك" بكييف لإنتاج معززات صواريخ "فلامينغو" المجنحة
07:32 GMT
وفي 10 حزيران/ يونيو الجاري، أعلن ممثل وزارة الخارجية الأوكرانية، غيورغي تيخي، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تجري مفاوضات مع الشركاء لشراء صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي الموشكة على الخروج من الخدمة، بدلاً من إرسالها للتخلص منها، فيما يؤكد خبراء أن هذه الصواريخ ستودي في النهاية بحياة المدنيين لأنه من المرجح أن تفشل عند تنفذ المهام، وتتسبب بأخطار جسيمة.
وقال تيخي، خلال إفادة صحفية في وزارة الخارجية الأوكرانية، ونشر تسجيل لتصريحه على قناة "تي إس إن" الأوكرانية في تطبيق "تلغرام": "تمكن الجانب الأوكراني من العثور على عدد من الصواريخ الاعتراضية التي ستنتهي صلاحيتها بعد فترة معينة، نجري حالياً مفاوضات نشطة للحصول عليها. بعد انتهاء صلاحية الصواريخ، يجب إما إعادتها إلى الشركة المصنعة أو التخلص منها، ونحن نقترح تسليمها إلى أوكرانيا".
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز تي-72 في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
نظام كييف يستجدي الدول الراعية لبيعه صواريخ متهالكة... فشل يودي بحياة المدنيين
10 يونيو, 13:02 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات التابعة لها، نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية موجهة عالية الدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك، رداً على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "تم تنفيذ ضربات أيضاً على مطارات عسكرية ومراكز تجنيد تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد تحققت أهداف الضربة، وتمّت إصابة جميع المواقع المحددة".

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية خلال الليل بوقوع انفجارات في كييف، ودنيبروبيتروفسك، وخاركوف، وكروبيفنيتسكي، وتشيرنيغيف. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد تقريباً، باستثناء بعض المناطق الغربية ومقاطعة أوديسا.
الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام
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